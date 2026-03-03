Richtigstellung

Auf www.mopo.de haben wir im Artikel „Ex-Miamedes-Angestellte: Wer zahlt uns nun unser Geld?“ vom 24. Dezember 2025 über den Verkauf von Arztpraxen in Hamburg des Unternehmens Miamedes u. a. Folgendes berichtet:

„… dem Verkauf an die MVZ Afzali Ende September und der Übertragung von Kassensitzen im Dezember“ (…) „die neuen Eigentümer Hekmatulla, Feros und Rahmad Afzali“ (…) „Praxen, die von Miamedes an das MVZ Afzali übergegangen sind, …“.

Hierzu stellen wir richtig, dass die MVZ Afzali die Arztpraxen der Miamedes nicht gekauft hat und ihr auch keine Kassensitze übertragen wurden. Feros und Rahmad Afzali sind nicht neue Eigentümer, alleiniger Käufer und Gesellschafter ist Hekmatulla Afzali.

