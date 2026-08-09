Viel Sonne und bis zu 31 Grad: Der Norden lässt das Wochenende mit bestem Sommerwetter ausklingen. Was Urlauber und Einheimische erwartet.

Urlauber im Norden der Republik können sich heute auf schönes Sommerwetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist besonders an den Küsten und Inseln mit heißen Temperaturen zu rechnen.

Heute zeigt sich der Norden trocken und mit viel Sonnenschein. Im Hamburg klettern die Temperaturen auf 30 Grad. Im Binnenland von Schleswig-Holstein erreichen die Höchstwerte bis zu 26 Grad.

Wetter im Norden: Auf Helgoland werden bis zu 23 Grad erwartet

Anzeige

Wer dieses Ferienwochenende auf Helgoland verbringt, kann dort heute mit angenehmen 23 Grad rechnen. Auch an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern steigen die Temperaturen auf sommerliche 28 Grad. Thermometer im Binnenland können hier heute Werte bis 31 Grad zeigen.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Peter-Ording statt Saint-Tropez? Wenn Urlaubsträume in Rauch aufgehen

In der Nacht zu Montag kann es zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen im Norden fallen dann auf Tiefstwerte zwischen 17 und 12 Grad. Zum Wochenstart wird die sommerliche Stimmung durch von Nordwesten aufziehende Regenschauer getrübt. Zum Nachmittag werde sich der Himmel über Hamburg und Schleswig-Holstein aber voraussichtlich wieder aufheitern, teilte der DWD mit.

Anzeige

Die Temperaturhöchstwerte erreichen bis zu 20 Grad auf den Inseln und etwa 23 Grad in Hamburg. Auch in Mecklenburg-Vorpommern treten am Montag vermehrt Regenschauer auf. Höchsttemperaturen an der Küste liegen dann bei 22 Grad. Im Binnenland bis zu 27 Grad. (dpa/mp)