Die bisherige Zugangsbrücke zum beliebten „Café Schlick“ an der Billwerder Bucht muss ersetzt werden. Dafür gibt es einen Zuschuss vom Bezirk.

Finanzspritze für das „Café Schlick“: Weil die bisherige Zugangsbrücke nicht mehr den Vorgaben entspricht, muss das Café an der Billwerder Bucht einen Neubau finanzieren. Jetzt springt der Bezirk mit einem Zuschuss ein.

Frische Getränke, Fischbrötchen und Blick aufs Wasser: Das „Café Schlick“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Neben dem gastronomischen Angebot locken auch Lesungen, Live-Musik und weitere Kulturveranstaltungen zahlreiche Besucher an. Damit das so bleibt, bekommt das Café jetzt Unterstützung vom Bezirk.

Brücke zum „Café Schlick“ muss erneuert werden

Anzeige

Hintergrund ist die Brücke, die zum Café am Moorfleeter Jachthafen führt. Dies erfüllt nicht mehr die Vorgaben der Hamburg Port Authority und muss daher ersetzt werden. Doch ein Neubau bringt hohe Kosten mit sich.

„Die Verantwortlichen des Cafés investieren selbst einen erheblichen Teil in die neue Brücke und übernehmen damit Verantwortung für den Fortbestand ihres Angebots“, erklärt Clemens Willenbrock (Grüne), Bezirksabgeordneter für Rothenburgsort. Um den Betreibern unter die Arme zu greifen, hat die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte auf Initiative von SPD, Grünen und FDP einen Zuschuss beschlossen. Bis zu 13.100 Euro werden aus dem Gestaltungsfonds für den Brückenneubau bereitgestellt.

Anzeige

„Das ,Café Schlick‘ ist weit mehr als ein Café. Es ist ein lebendiger Kultur- und Begegnungsort, der Menschen zusammenbringt und das Quartier bereichert“, so Stefan Metekol, SPD-Bezirksabgeordneter Bezirk Hamburg-Mitte. Mit dem Zuschuss solle sichergestellt werden, „dass dieser besondere Ort auch künftig erhalten bleibt und für alle sicher erreichbar ist.“