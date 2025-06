Schon so manchem haben sie aus der Patsche geholfen. Nichts zu essen und zu trinken im Haus? Zum Glück gibt es den Kiosk. Gefühlt sind die kleinen Läden immer geöffnet – und gefühlt gibt es dort alles, was man braucht. Leider sind die Büdchen vom Aussterben bedroht. Hunderte Kioske gibt es in Hamburg und immer mehr müssen schließen, weil die Supermarkt- und Discounterkonkurrenz mit günstigeren Preisen und häufig ebenso langen Öffnungszeiten zu groß ist. Unsere Lieblings-Kioske, die wir hier vorstellen, haben entweder eine lange Geschichte, ein besonderes Angebot oder beides.