Restaurant ging mit vernichtenden Kritiken viral – so geht es den Gastronomen heute
„Enttäuschend!“, „Die reinste Katastrophe!“: Für das thailändische Restaurant „Sabai Dee Mai“ im Westfield-Center hagelte es direkt nach der Eröffnung vernichtende Kritiken. Doch die Betreiber gingen in die Offensive und schilderten auf Social Media selbst ganz ehrlich, was alles schiefgelaufen ist. Hat sich die Offenheit gelohnt? Die MOPO hat mit dem Inhaber gesprochen.
