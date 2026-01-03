Flaschen gesammelt: Armer Rentner ist ehrlich – und wird vom Amt dafür bestraft

Um sich zu seiner niedrigen Rente etwas Geld dazuzuverdienen, hat ein Rentner aus Altona Flaschen gesammelt. Das Sozialamt zog dem Mann das Pfandgeld daraufhin von seiner Grundsicherung ab. Was sagt das Gesetz in einem solchen Fall?

Es ist ein Streit um knapp 60 Euro, die sich ein Rentner aus Altona im September durch das Sammeln von Pfandflaschen verdient hatte. Der Mann erhält aufgrund seiner niedrigen Rente zusätzlich Grundsicherung. Seinen Erlös durch die Pfandflaschen hat er daher beim Sozialamt gemeldet.

Bezirksamt Altona: Keine Ausnahmen für Erlöse durch Pfand

Wie das Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“ berichtet, zog das Sozialamt dem Mann daraufhin aber das Pfandgeld von seiner Grundsicherung ab. Das Bezirksamt Altona habe dem Straßenmagazin auf Nachfrage erklärt, dass alle Nachweise von Einnahmen vom Grundsicherungsamt „bei der Berechnung der Leistungen berücksichtigt“ würden – auch Einkünfte durch Pfandsammeln. Dafür sehe das Sozialgesetzbuch keine Ausnahmen vor.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: „White Tiger”: Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt

Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt Drohnen im Einsatz: Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle

Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle Rat der Expertin: So klappt das mit den guten Vorsätzen

So klappt das mit den guten Vorsätzen Top-Termine 2026: Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken

Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans

Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans 20 Seiten Plan 7: Kinostar spielt im Club, „Die neue Heinz Erhardt Revue” in der Laeiszhalle und Kultur-Tipps für jeden Tag

Kleinstbeiträge „vollständig anrechnungsfrei“

Das Bundessozialministerium sieht das aber offenbar anders: Das Ministerium bestätigte „Hinz&Kunzt“ zwar, dass grundsätzlich alle Erlöse auf den Sozialhilfeanspruch anzurechnen seien.

Das könnte Sie auch interessieren: Gefährliche Kälte: Soll ich schlafende Obdachlose aufwecken?

Allerdings sehe das Sozialgesetz tatsächlich Ausnahmen vor, die auch für das Pfandsammeln gelten würden: Ergeben sich aus dem Flaschensammeln nur Kleinstbeiträge, seien diese nämlich „vollständig anrechnungsfrei“. Dazu gibt es auch ein Gerichtsurteil des Düsseldorfer Sozialgerichts aus dem Jahr 2020 – dabei ging es sogar um 100 Euro Verdienst durch Pfandsammeln.

Insgesamt seien bis zu 281,50 Euro für einen alleinstehenden Hilfebeziehenden anrechnungsfrei, wenn das Flaschensammeln „einen erheblichen Teil zur Bestreitung des Lebensunterhalts“ beiträgt, so das Ministerium. (mp)