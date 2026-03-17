Online-Kostenfalle bei wichtigen Unterlagen: Dringende Warnung vor dieser Webseite

Wer Informationen zur Rente sucht und Unterlagen online anfordern will, der landet schnell bei Drittanbietern. Doch das kann riskant sein – und teuer werden. Die Verbraucherzentrale Hamburg warnt jetzt vor einer bestimmten Website.

Wer Unterlagen rund um seine Rente anfordern möchte, sollte bei der Online-Suche genau hinschauen, warnt die Verbraucherzentrale Hamburg. Denn neben dem offiziellen Angebot der Deutschen Rentenversicherung finden sich im Netz auch private Dienstleister, die Anfragen gegen Entgelt entgegennehmen und diese nach eigenen Angaben an die Deutsche Rentenversicherung weiterleiten.

Versteckte Kosten bei Internetseite zur Rente

Aktuell warnt die Verbraucherzentrale vor der Website rentnerauskunft.de. Zu dem Internetportal gingen derzeit vermehrt Beschwerden bei den Verbraucherschützern ein.

Auf der Website gebe es demnach einen Bestellbutton mit dem Wort „Anfordern“, um verschiedene Rentendokumente zu erhalten. Dabei ist laut Verbraucherzentrale nicht kenntlich gemacht, dass dieser Knopf mit einer Zahlung verbunden ist. „Für kostenpflichtige Online-Verträge muss jedoch eindeutig erkennbar ein, dass Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem Klick eine Zahlungspflicht auslösen“, so die Zentrale. Das Gesetzbuch verlange eine Beschriftung wie „Zahlungspflichtig bestellen“.

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„Wer Rentenunterlagen anfordert, übermittelt besonders sensible persönliche Daten. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten deshalb genau prüfen, ob sie sich auf der offiziellen Seite einer Behörde oder bei einem kostenpflichtigen Drittanbieter befinden“, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Unterlagen rund um die Rente direkt über die offizielle Website der Deutschen Rentenversicherung zu beantragen. Dort werden Bescheinigungen kostenlos ausgestellt.