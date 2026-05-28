Monströse Lücke im Großraum Hamburg: Bald sind 500.000 Arbeitskräfte weg

Für Hamburgs Wirtschaft ist das ein alarmierendes Signal: Der Metropolregion droht in den kommenden Jahren ein erheblicher Arbeitskräftemangel. Von knapp 2,3 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind fast 560.000 bereits älter als 55 Jahre und werden absehbar aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Es droht ein Renten-Tsunami.

Der hohen Zahl an künftigen Ruheständlern stehen laut dem zweiten Bericht der Koordinierungsstelle Fachkräftesicherung der Metropolregion Hamburg nur rund 212.000 Beschäftigte unter 25 Jahren gegenüber. Die Folge könnte eine deutliche Lücke auf dem Arbeitsmarkt sein.

Arbeitskräftemangel in Hamburg: Fachleute warnen vor Lücke

„Ohne Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung, Ausbildungsförderung und Zuwanderung von Fachkräften droht der Metropolregion eine spürbare Beschäftigungslücke“, warnen die Fachleute.

Für den Bericht wurden nach Angaben der Koordinierungsstelle Daten der Bundesagentur für Arbeit vom Juni 2025 ausgewertet. Nicht berücksichtigt wurden Beamte, Selbstständige und mithelfende Familienangehörige.

Die Metropolregion Hamburg zählt rund fünf Millionen Einwohner. Sie reicht von der Hansestadt aus weit nach Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hinein.

Arbeitskräftemangel: Ausländische Beschäftigte wichtig

Einen erheblichen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten bereits ausländische Beschäftigte. Mehr als 340.000 Männer und Frauen haben eine ausländische Staatsangehörigkeit. Das entspricht 14,8 Prozent aller Arbeitnehmer in der Metropolregion. Bundesweit liegt der Anteil noch zwei Prozentpunkte höher.

Auffällig ist zugleich eine andere Zahl: Von mehr als 330.000 Arbeitssuchenden haben mehr als 37 Prozent eine ausländische Staatsangehörigkeit. „Diese Diskrepanz gibt Anlass, Ursachen und Hemmnisse bei der Arbeitsmarktintegration gezielt zu analysieren und Unterstützungsmaßnahmen weiterzuentwickeln“, heißt es in dem Bericht.

Ausländische Arbeitskräfte: Große Unterschiede in Region Hamburg

Innerhalb der Metropolregion gibt es deutliche Unterschiede beim Anteil ausländischer Beschäftigter. Am höchsten ist er im Landkreis Harburg mit 18,5 Prozent, gefolgt von Hamburg mit 17,7 Prozent und dem Kreis Stormarn mit 15,4 Prozent. Am niedrigsten ist der Anteil in Schwerin mit 6,7 Prozent, in Nordwestmecklenburg mit 7,1 Prozent und im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit 7,8 Prozent.

Knapp die Hälfte aller Beschäftigten in der Metropolregion arbeitet in Hamburg selbst. Rund 1.085.000 der fast 2,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entfallen auf die Hansestadt. Dahinter folgen Lübeck mit rund 106.800 und der Kreis Segeberg mit rund 99.500 Beschäftigten. Die wenigsten gibt es im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit knapp 15.000.

Hamburg: Viele Frauen arbeiten Teilzeit

Von den Beschäftigten in der Metropolregion sind 52,5 Prozent Männer und 47,5 Prozent Frauen. Etwas mehr als die Hälfte der Frauen arbeitet in Teilzeit. Bei Männern liegt der Anteil dagegen nur bei 15,5 Prozent.

Die höchste Teilzeitquote bei Frauen gibt es im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit 65,6 Prozent. Am niedrigsten ist sie in Hamburg mit 45,6 Prozent und in Schwerin mit 45,5 Prozent. (dpa/mp)