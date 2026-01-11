Remmidemmi im Smoking und ein Wunder-Baby: Dieser Neujahrsempfang war wild!

Neujahrsempfänge gibt’s in Hamburg viele – bei wohl keinem aber scheppert’s so wie bei „Ahoi“: In den altehrwürdigen Hallen des „Hotel Reichshof“ am Hauptbahnhof tanzten am Samstagabend mehr als 600 Gäste in Smoking und Abendkleid durch die marmorne Art-Déco-Lobby, der Bürgermeister wurde für den guten Zweck zur Losfee und um kurz nach Mitternacht schmetterten Künstler, Sportler und Politiker gemeinsam ein paar unkaputtbare Hamburg-Hymnen – aus vollem Hals. Das war mal wieder speziell …



Zum 16. Mal hatten „Gute Leude“-Chef Lars Meier und sein Team ihre handverlesene Gästeliste zusammengestellt. Drumherum einen Parcours aus allerhand kindergeburtstagstauglichen Mitmachstationen von Basketball, Karaoke und Tischtennis bis Bällebad aufgebaut – und dann dauert es erfahrungsgemäß nicht lang, bis Party-Feuer unterm Dach ist.

Bürgermeister Tschentscher wirbt für Olympia

Bürgermeister Peter Tschentscher nutzte seinen Besuch, wie schon zuvor beim Klönschnack-Empfang in Blankenese, um für Olympia in Hamburg zu werben. Nebenbei machte er als Losfee noch ein paar Gäste glücklich. 41.000 Euro waren über Spenden und Losverkäufe für den guten Zweck zusammengekommen. Die Gewinner dürfen sich unter anderem über Towers-Loge und Derby-Tickets freuen.

Gastgeber Lars Meier, Geschäftsführer der Gute Leude Fabrik und Intendant von ahoy Radio, war happy: „Ahoi ist eine Insel der Wollust, Fröhlichkeit und besten Stimmung. Kein Fehltritt. Kein schlechtes Gefühl. Ein Abend, der einfach guttut. Das gibt Energie für das ganze Jahr.“

Gastgeber Lars Meier mit Bürgermeister Peter Tschentscher und Reichshof-Chefin Kathrin Wirth-Ueberschär Gastgeber Lars Meier mit Bürgermeister Peter Tschentscher und Reichshof-Chefin Kathrin Wirth-Ueberschär

Auch Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal (2.v.r., Grüne) pokerte für den guten Zweck mit Auch Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal (2.v.r., Grüne) pokerte für den guten Zweck mit

Poker-Experten: Schauspielerin Saskia Fischer und Moderator Elton Poker-Experten: Schauspielerin Saskia Fischer und Moderator Elton

Polizeipräsident Falk Schnabel Polizeipräsident Falk Schnabel

Sport-Moderator Gerhard Delling mit seinen Töchtern Sport-Moderator Gerhard Delling mit seinen Töchtern

Frederik Braun vom Miniatur Wunderland mit seiner schwangeren Ehefrau Johanna Frederik Braun vom Miniatur Wunderland mit seiner schwangeren Ehefrau Johanna

Moderator Yared Dibaba mit Ehefrau Fernanda Moderator Yared Dibaba mit Ehefrau Fernanda

Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) mit Ehemann Mathias Wolff Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) mit Ehemann Mathias Wolff

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) mit seiner Ehefrau Birthe Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) mit seiner Ehefrau Birthe

Beim Tanzen, Singen und Feiern wurden u.a. gesehen: Oympiasiegerin Laura Ludwig, Moderatorin Susanne Daubner, Quiz-Experte Sebastian Jacoby, Sport-Moderator Gerhard Delling, Verkehrsenator Anjes Tjarks (Grüne), Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Gerrit und Frederik Braun vom Miniatur Wunderland. Freddy Braun hatte dann auch noch die vielleicht schönste Nachricht des Abends im Gepäck: Ehefrau Johanna ist schwanger, das Paar erwartet das sechste Kind!

Nachdem DJ Tobi Schlegl den Abend mit den Ahoi-Klassikern „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros und – auch eher untypisch für Neujahrsempfänge, mit Musik von Rage Against The Machine eröffnet hatte, ließ der Shantychor De Tampentrekker schließlich um 0.30 Uhr endgültig die Kronleuchter beben: „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“, verstärkt aus hunderten Gäste-Kehlen. Ahoi, halt …