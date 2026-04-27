Rekordumsatz bei Edeka: So riesig ist der Lebensmittel-Gigant wirklich

Mehrere Hundert Neueröffnungen und fast eine halbe Million Beschäftigte. Der Edeka-Verbund blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Der erzielte Umsatz gilt sogar als neues Rekordhoch.

Insgesamt seien 77,3 Milliarden Euro umgesetzt worden – und damit 2,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte die Zentrale mit Sitz in der City Nord mit. Das sei ein Rekordhoch.

Edeka-Verbund betreibt mehr als 10.000 Läden

42,7 Milliarden Euro (plus 4,6 Prozent) entfielen dabei den Angaben zufolge auf die rund 3200 eigenständig agierenden Edeka-Kaufleute, 17,9 Milliarden Euro (plus 1,6 Prozent) auf den Discounter Netto.

Ende vergangenen Jahres betrieb der Verbund insgesamt 10.871 Lebensmittelmärkte. Davon entfielen 5629 auf Edeka und 4433 auf Netto. Bundesweit seien 247 Märkte neu eröffnet worden, 104 davon bei Netto. Die Investitionen bezifferte der Verbund auf rund 2,6 Milliarden Euro, im laufenden Jahr sollen es 2,9 Milliarden Euro werden. Zu Gewinnen machte Edeka keine Angaben.

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Rund 85 Prozent des deutschen Lebensmitteleinzelhandels werden von Edeka, Rewe, der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) und Aldi kontrolliert. An Nummer eins steht dabei der Edeka-Verbund mit rund 417.500 Beschäftigten – etwa 4500 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Auszubildenden liege bei 20.900. (dpa/mp)