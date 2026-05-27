Rekordhitze im Mai? Vor über 100 Jahren war es schon mal deutlich heißer!

Die ersten sommerlichen Temperaturen haben Europa erreicht – und inzwischen auch Hamburg. In den kommenden Tagen soll es weiter warm bleiben. Ungewöhnlich für Mai? Nicht unbedingt: Auch in der Vergangenheit gab es in dieser Jahreszeit bereits ähnlich hohe Temperaturen.

Während Spanien und Italien zwischenzeitlich Temperaturen von mehr als 30 Grad meldeten, wurde in Frankreich sogar eine Hitzewarnung ausgesprochen. Dort herrscht bei bis zu 32 Grad laut Behörden eine „mäßige Hochtemperaturgefahr“. Nun erreichen die warmen Temperaturen auch Hamburg.

Das Wetter im Mai zeigt sich in Hamburg oft wechselhaft: Von Schnee bis zu sommerlicher Hitze war in den vergangenen Jahrzehnten nahezu alles dabei. Laut „Focus“ wurde am 23. Mai 1922 in Hamburg-Bergedorf mit 36,6 Grad der bisherige Temperaturrekord für einen Maitag gemessen. Solche Werte werden in den kommenden Tagen zwar nicht erwartet – mit Temperaturen von knapp 30 Grad wird es dennoch ungewöhnlich warm.

Rekordwerte: Gefühlt fast 40 Grad!

Auch im Jahr 2018 wurden in Hamburg im Mai außergewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. Laut „Abendblatt“ stieg das Thermometer damals auf bis zu 34 Grad, die gefühlte Temperatur lag zeitweise sogar nahe der 40-Grad-Marke. Begleitet wurde die Hitze von Gewittern und Unwettern – ähnlich wie zuletzt in Hamburg.

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Allerdings kann das Wetter in Hamburg auch schnell wieder umschlagen. Vorerst bleibt es laut Prognosen jedoch warm und sonnig. Für viele Hamburger bietet sich damit die Gelegenheit, die Stadt einmal bei frühsommerlichem Wetter zu genießen.