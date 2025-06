Meteorologe über Extrem-Hitze: Kommt da ein Rekord-Sommer auf Hamburg zu?

Heiß, heißer, Hamburg! So schön der Sommer auch sein kann, auch er hat seine Schattenseiten – die extremen Temperaturen machen besonders Kindern und Senioren zu schaffen. Heute und morgen klettern die Temperaturen an der Elbe weit über die 30-Grad-Marke – und danach? Kommt da ein Rekordsommer auf uns zu? Wetter-Experte Frank Böttcher erklärt, welche Voraussetzungen auf extreme Hitzeperioden im Juli und August in Europa hindeuten.

„Es ist nicht ausgeschlossen, dass 2025 ein Rekordsommer wird, aber es ist noch keineswegs sicher, wo in Europa diese extreme Hitze sein wird“, so Böttcher. „Wir sehen, dass wir ein sehr überhitztes Mittelmeer haben – es kann extreme Hitze in Frankreich oder in Süddeutschland geben, ob das dann auch in Hamburg passiert, ist absolut unsicher.“

Die Wahrscheinlichkeit dafür nehme allerdings laut Böttcher deutlich zu – der Grund: die globale Erwärmung. Trotzdem könne man zu dem konkreten Sommer nur schwer jetzt schon Aussagen treffen: „So kann es sein, dass eine sehr große Hitzewelle über Mittel- und Nordeuropa hinwegzieht oder aber eher Südeuropa und Süddeutschland trifft. Das kann man mit vier Wochen Vorlauf einfach noch nicht vorhersagen“.

Voraussetzungen wie ein sehr warmer Atlantik, hohe Mittelmeertemperaturen, sehr heiße Luftmassen – auch über Nordafrika – würden allerdings nahelegen, dass es irgendwo in Europa extreme Hitze geben wird: „Temperaturen in Frankreich oder Italien bis zu 45 Grad sind nicht ausgeschlossen.“

So schützen Sie sich vor der Hitze

Um sich bei den hohen Temperaturen nicht zu gefährden, sollten körperliche Aktivitäten im Freien möglichst vermieden werden. Der Klimaexperte rät außerdem, sich in Räumen aufzuhalten, die eine Kühlung ermöglichen. Auch ein Eis mehr am Tag könne nicht schaden.

Besonders aufpassen müssen laut Böttcher Seniorinnen und Senioren, aber auch kleine Kinder. „Wir erleben tragischerweise ja immer wieder mal, dass auch kleine Kinder in Autos vergessen werden. Bei diesen Temperaturen ist das eine absolute Todesfalle. Das gilt auch für kleine Hunde oder andere Tiere.“

Und: Es ist nicht nur wichtig, ausreichend Wasser zu trinken, sondern auch Elektrolyte zu sich zu nehmen: „Da darf dann durchaus auch die Salzstange dabei sein oder ein isotonisches Getränk, weil der Körper durch das Schwitzen nicht nur Wasser rausgibt, sondern auch viele Salze und wenn diese zu stark aus dem Körper geschwemmt werden, kann das zu starken Kreislaufproblemen führen.“