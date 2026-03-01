Reichlich Sonne, 16 Grad: Hamburg steht frühlingshafte Woche bevor

Nach Wochen mit Kälte und Schnee zeigt sich die Sonne endlich wieder in Hamburg, die Luft wird milder – und ein Spaziergang an der Alster macht wieder richtig Spaß. Und die gute Nachricht: Der kleine Vorgeschmack auf den Frühling hält in den nächsten Tagen in Hamburg und Schleswig-Holstein größtenteils an. Nur nachts bleibt es teils noch frostig.

Der Sonntag startet wechselnd bewölkt, ganz vereinzelt kann mal ein Tropfen runterkommen. Die Temperaturen klettern auf rund 8 Grad in Nordfriesland und bis zu 13 Grad in Hamburg. In der Nacht zu Montag ziehen von Westen mehr Wolken auf, es setzt leichter Regen ein. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 4 Grad, an den Küsten bleibt der Wind etwas frischer.

Wetter in Hamburg: Ab Montag wird’s richtig mild

Am Montag verabschiedet sich der leichte Regen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) über die Ostsee, danach lockert es vielerorts auf. Es wird spürbar frühlingshaft: 10 Grad auf Sylt, und in Hamburg sogar bis zu 16 Grad. In der Nacht zu Dienstag wird es oft klar oder nur leicht bewölkt. Die Temperaturen fallen auf 6 Grad auf Helgoland bis 2 Grad in Geesthacht.

Der Dienstag bringt dann reichlich Sonnenschein. Am Nachmittag kommen von Nordfriesland her zwar mal dichtere Wolkenfelder, aber es bleibt trocken. Dazu gibt’s freundliche Werte: 10 Grad an der Nordsee, 12 Grad in Flensburg, bis 16 Grad in Hamburg. Der Wind bleibt schwach.

Trotz Frühlingswetter: Hier kann’s noch frostig werden

In der Nacht zu Mittwoch kann es stellenweise neblig werden (Nebel/Hochnebel). Sonst ist es klar. An den Küsten liegen die Tiefstwerte um 2 Grad, im Binnenland ist laut DWD leichter Frost um -1 Grad möglich.

Am Mittwoch gilt: Erst noch aufpassen auf Nebel, danach wird’s meist sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei etwa 8 Grad auf den Inseln und bis zu 12 Grad in Hamburg. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es überwiegend klar. Tiefstwerte: 4 Grad auf Helgoland, 1 Grad auf Fehmarn, im Binnenland bis -2 Grad. (aba)