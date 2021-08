Sunday Mood: Die neuen Einrichtungsideen der Wäscherei

In dem kultigen Möbelhaus ist tierisch was los. Wer etwas Besonderes sucht, den erwartet hier eine besonders große Vielfalt an inspirierenden Neuerscheinungen: Von stylischen Leuchten, über gemütliche Sofas bis hin zu trendige Deko- und Einrichtungsideen ist hier einiges dabei. Wer also noch keine Pläne fürs Wochenende hat, sollte am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Wäscherei vorbei schauen und sich selber inspirieren lassen.

Tierische Neuheiten im Lichtstudio

Durch den Mut zu ausgefallenen Designs und außergewöhnlichen Einrichtungsideen ermöglicht das Möbelhaus ihren Käufern stets ein besonderes Shopping-Erlebnis. So ist auch der Wäscherei-Zoo um zahlreiche tierische Leuchten reicher geworden und sorgt für wahre Eyecatcher-Momente im Designerhaus. Goldene Kraniche, weiße Elche oder schwarze Schlangen bringen elegante und gleichzeitig humorvolle Lichtelemente in die eigenen vier Wände.

Da ist den Designern von der Wäscherei wieder etwas faszinierendes eingefallen.

Diese Wandleuchten inszenieren wohnliche Atmosphäre in jedem Raum.



Die goldige Giraffe lässt jede Wand in neuem Glanz erstrahlen.

Auch als Stehlampe ein leuchtender Hingucker.

Für geschwungene Eleganz auch in Schlangenform verfügbar.

Wenn Komfort auf Design trifft

Neben den leuchtenden Highlights sorgt die Wäscherei auch für reichlich Komfort. Ein besonderes Prachtstück ist das Sofa Lungo. Das Funktionssofa besticht durch verstellbare Rückenlehnen und vor allem durch den trendigen Bouclé-Bezug. Die spannende Textur ist der neue Trend bei den Möbelstoffe, eine Hommage an die berühmte Jacke von Coco Chanel aus den 50ern. Die Wäscherei ist da ganz vorne dabei und hat zahlreiche Sofas in dem Stoff.

Das Lungo Sofa beeindruckt mit Komfort und Funktionslehne.

Ob ausgeklappt oder nicht, hier lässt man es sich gut gehen.

Auch als Funktionssessel ein richtiger Hingucker…

…und perfekt zum chillen.

Es wird herbstlich

Bühne frei für die Dekoabteilung der Wäscherei. Die wurde nämlich komplett neu gestaltet und bietet jetzt noch mehr Raum und großzügige Tische mit hochwertigen Einrichtungsideen. Beim ersten Anblick wird schnell bemerkbar, dass herbstliche Naturtöne hier dominieren. Unter ihnen tummelt sich eine feine Auswahl von spannenden Glasobjekten und Vasen, die Teil des Trendprogramms im Herbst sind.

Naturtöne sind auch in diesem Herbst nicht weg zu denken.

Die farbigen Glasobjekte überzeugen vor allem mit dem zartem Design.

Und auch Animal Trends begleiten uns in diesem Herbst.

Lasst euch eure Möbelträume erfüllen und schaut am verkaufsoffenen Sonntag den 8.8. von 13 bis 18 Uhr in eurem Lieblingsmöbelhaus vorbei!

Happy Place der Wäscherei

Auch zum Schlemmen kann man in die City Nord. Das Möbelhaus lädt ihre Kunden zu kulinarischen Highlights auf die schicke Dachterrasse ein. Die 500 Quadratmeter eignen sich perfekt dafür den erfolgreichen Shopping Tag ausklingen zu lassen und in der grünen Oase eine Verschnaufpause einzulegen. Schaut selber rein:

Es bleibt auch weiterhin spannend. Ende August eröffnet das Wäscherei-Studio mit dem neuen Wäscherei-Sofa und zahlreichen neu gestalteten Wäscherei-Designs. Eröffnung mit Vernissage am Freitag 27.8.

Da kommt bei uns richtig Shopping-Freude auf. Mehr Information und weitere Neuigkeit auf www.die-waescherei.de