Ein Ex-Geheimdienstchef, ein früherer Regierungssprecher, ein Polizeipräsident und hochrangige Bundespolitiker – aus Normalo-Perspektive scheint es atemberaubend, wen die Familie Block so alles angerufen, eingespannt und teilweise auch gut bezahlt haben soll, um ihre Interessen im Sorgerechtsstreit um die beiden jüngsten Block-Kinder durchzusetzen. Wir lernen: Christina Block beschreibt sich selbst als bescheiden, aber auch in Kleidern von der Stange kann sie Türen öffnen, die anderen verschlossen bleiben. Am Montag geht der Prozess um die Kindesentführung weiter. Die MOPO erklärt vorab,wie die Blockhaus-Dynastie im Sorgerechtsstreit ihr prominentes Netzwerk nutzte – und wer jetzt selbst Ärger mit den Ermittlern der Staatsanwaltschaft hat.
















