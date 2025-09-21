mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Block-Kontakte

Christina Block mit Partner Gerhard Delling (M.), der frühere Bundestagsvize Wolfgang Kubicki (FDP, o.l.), Ex-Regierungssprecher Béla Anda (u.l.), Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (o.r.) und Ex-BND-Chef August Hanning. Foto: picture alliance/dpa/ABBfoto/HMB Media/Uwe Koc/Michael Kappeler/dts-Agentur

paidDie Block-Connection: Reich, mächtig und mit besten Kontakten

kommentar icon
arrow down

Ein Ex-Geheimdienstchef, ein früherer Regierungssprecher, ein Polizeipräsident und hochrangige Bundespolitiker – aus Normalo-Perspektive scheint es atemberaubend, wen die Familie Block so alles angerufen, eingespannt und teilweise auch gut bezahlt haben soll, um ihre Interessen im Sorgerechtsstreit um die beiden jüngsten Block-Kinder durchzusetzen. Wir lernen: Christina Block beschreibt sich selbst als bescheiden, aber auch in Kleidern von der Stange kann sie Türen öffnen, die anderen verschlossen bleiben. Am Montag geht der Prozess um die Kindesentführung weiter. Die MOPO erklärt vorab,wie die Blockhaus-Dynastie im Sorgerechtsstreit ihr prominentes Netzwerk nutzte – und wer jetzt selbst Ärger mit den Ermittlern der Staatsanwaltschaft hat.







Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test