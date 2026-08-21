Mal Sonne, mal Schauer: Im Norden bleibt das Wetter wechselhaft. Wo es besonders windig wird und wann es aufklart.

Das Wochenende startet im Norden mit einem Wetter-Mix: Zwischen sonnigen Abschnitten ziehen immer wieder Wolken und Schauer durch.

An den Küsten wird es zunehmend windig, die Temperaturen steigen meist nur knapp über 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt.

Am Freitag ziehen in Hamburg und Schleswig-Holstein Schauer und einzelne Gewitter durch, am Nachmittag lockert es von Nordwesten her auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad auf Helgoland und 21 Grad in Lauenburg. In Mecklenburg-Vorpommern beginnt der Tag freundlicher, später folgen einzelne Schauer und vereinzelt Gewitter bei 21 bis 25 Grad.

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In der Nacht zum Samstag beruhigt sich das Wetter etwas. An der Nordsee sind noch einzelne Schauer möglich, sonst lockert es auf. Im Binnenland von Schleswig-Holstein kann es mit acht bis elf Grad recht frisch werden. In Mecklenburg-Vorpommern sinken die Temperaturen auf elf bis 13 Grad, an der Küste bleiben es um 15 Grad.

Hamburg: Wetter-Mix am Wochenende

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Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, dazu ziehen vor allem in Hamburg und Schleswig-Holstein einzelne Schauer durch. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es zunächst meist trocken, später sind auch dort Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen 18 bis 21 Grad, an den Küsten sind starke Böen möglich.

In der Nacht zum Sonntag lockert es im Binnenland auf, an den Küsten sind noch einzelne Schauer möglich. Mit neun bis 14 Grad wird es erneut recht frisch.

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Auch am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Nachmittag kann es einzelne Schauer geben. Die Höchstwerte liegen bei rund 19 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie 17 bis 20 Grad in Mecklenburg-Vorpommern. (dpa/mp)