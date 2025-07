Regencape statt Bikini: Wird das nochmal besser?

Wenn das Regenradar in den knalligsten Dunkelblau-, Gelb- und Rot-Tönen leuchtet und die Dosis der Vitamin-D-Tabletten wöchentlich hochgesetzt werden muss, dann ist Sommer in Hamburg! Auch die nächsten Tage sehen eher düster aus. Aber es gibt ein paar Lichtblicke.

Jegliche Hoffnung auf Sommerwetter am Sonntag ist in Hamburg vergebens: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sorgen die ostwärts ziehenden Schauer und einzelnen Gewitter für einen nassen letzten Wochentag. Dazu gibt es 21 Grad tagsüber und 12 Grad in der Nacht zu Montag.

Einheits-Matsch mit Regen: Wenig Sonnenstunden in Hamburg

Zum Wochenstart erwarten uns dann 21 bis 23 Grad in Hamburg und einige trockene Momente. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten teils frischer Wind aus Nordwest sowie Schauer und Gewitter sorgen bei Sonnenanbetern aber wieder für lange Gesichter. In der Nacht zu Dienstag geht es auf bis zu 11 Grad runter und es wird windig.

Auch am Dienstag bleiben wir von Schauern und Gewittern nicht verschont. Dazu gibt es 18 bis 22 Grad und mäßigen, teils frischen Wind sowie einen Wechsel aus Sonne und Wolken. In der ersten Nachthälfte klart es auf über Hamburg, dann kommen aber neue Schauer bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar: Frauenfußball interessiert keinen? Das ist chauvinistisch – und falsch

Besser wird es auch am Mittwoch nicht: 19 bis 22 Grad, Sonne und Wolken, zeitweise Regen oder sogar Schauer, Gewitter und Wind. Die Vorhersagen für die ersten Tage der Woche nehmen sich also nicht viel – und auf ein echtes Sommer-Comeback müssen wir noch warten. (prei)