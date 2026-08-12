Nach dem Regenbogenflaggen-Eklat in der Europa Passage räumt das zuständige Sicherheitsunternehmen Fehler ein. Künftig sollen externe Kräfte strenger ausgewählt und besser geschult werden.

Diese Aufnahme eines MOPO-Lesers zeigt eine Auseinandersetzung zwischen CSD-Besuchern und dem Sicherheitsdienst der Europa Passage am Samstag. Privat

Nach dem Ärger um Regenbogenflaggen in der Europa Passage zieht das zuständige Sicherheitsunternehmen Konsequenzen. Besucher waren am Rande des Hamburger CSD aufgefordert worden, ihre Pride-Flaggen abzulegen – obwohl es dafür keine Anweisung gab. Nun räumt die Firma Fehler ein und kündigt Änderungen an.

Der Vorfall hatte rund um den Christopher Street Day in Hamburg für Empörung gesorgt: Security-Mitarbeiter der Europa Passage in der Innenstadt forderten Besucher dazu auf, ihre Regenbogenflaggen abzulegen. Eine entsprechende Anweisung des Einkaufszentrums hatte es allerdings nicht gegeben. Nun hat sich das verantwortliche Sicherheitsunternehmen zu dem Eklat geäußert. Wie der „NDR“ berichtet, räumte die Firma Fehler ein und kündigte Konsequenzen an.

Dem Sender liegt demnach ein Maßnahmenplan des Unternehmens vor. Externe Sicherheitskräfte sollen künftig strenger ausgewählt und besser geschult werden. Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei auf Deeskalation und dem respektvollen Umgang mit vulnerablen Gruppen liegen.

Anzeige

Sicherheitsfirma will Mitarbeiter besser schulen

Auch die konkreten Vorfälle während des CSD sollen Teil künftiger Schulungen werden. Das Sicherheitsunternehmen macht nach Angaben des NDR vor allem zusätzliche Mitarbeiter eines Subunternehmens für das Geschehen verantwortlich.

Anzeige

Diese hätten sich nicht an die vorgeschriebenen Qualitäts- und Verhaltensstandards gehalten. Firmenchef Thomas Pütz sagte dem NDR, gerade bei Veranstaltungen wie dem CSD brauche es Mitarbeiter mit „mehr Fingerspitzengefühl“. Auch bei der Auswahl des eingesetzten Personals müsse künftig sensibler vorgegangen werden.

Europa Passage hatte sich bereits entschuldigt

Anzeige

Die Betreiber der Europa Passage hatten die Sicherheitsfirma mit dem Einsatz beauftragt. Bereits kurz nach dem CSD hatte sich der Center-Manager für die Kontrollen entschuldigt und sie als unverhältnismäßig bezeichnet.

Für einen der betroffenen Besucher hatte der Vorfall noch weitere Folgen: Er wurde später von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Fall sorgt innerhalb der queeren Community weiterhin für Diskussionen. Mit den nun angekündigten Maßnahmen will das Sicherheitsunternehmen verhindern, dass sich ein ähnlicher Vorfall wiederholt.