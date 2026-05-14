Regen, Wolken, Kälte: Trübes Wetter erwartet – mit einer Ausnahme

Das Wetter ist nicht gerade in Feiertagslaune: Die Menschen im Norden müssen sich in den kommenden Tagen auf Regen, Wolken und kühle Nächte einstellen. Sonnenschein ist kaum in Aussicht. Einzig an einem Tag könnte sich die Sonne gelegentlich zeigen.

Wer sich auf ein sonniges verlängertes Wochenende gefreut hat, wird leider enttäuscht. In den nächsten Tagen geht das Wetter grau in grau weiter.

Am Feiertag ziehen Wolken und Schauer über den Norden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Vereinzelt kommt es zu Gewittern, bei schwachem bis mäßigem Wind. Tagsüber herrschen Höchstwerte um die 13 Grad, nachts fallen die Temperaturen auf 5 bis 1 Grad.

Wetter: Wolken und vereinzelte Schauer am Wochenende

Der Freitag startet in Hamburg und Schleswig-Holstein erneut mit Wolken und Schauern. Es werden maximal 16 Grad erreicht. An den Küsten weht ein frischer Wind. Auch nachts sollen vereinzelte Schauer über den Norden ziehen, bei Temperaturen um 5 Grad.

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Auch am Wochenende bleibt es bewölkt im Norden, mit einzelnen Schauern und maximalen Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad. Wenigstens am Sonntag soll das Wetter in Hamburg besser werden und Sonne gelegentlich durch die Wolkendecke durchblitzen. An den Küsten ist es zudem mäßig windig. Nachts bleibt es am Wochenende zumeist trocken bei 4 bis 10 Grad. (dpa/mp)