Regen, Wind, Gewitter: Am Wochenende wird es wechselhaft

Hamburg steht ein wechselhaftes und windiges Wochenende bevor: Regen, Windböen und sogar Gewitter werden erwartet. Eine Besserung ist erstmal nicht in Sicht.

Das Wochenende in der Hansestadt wird alles andere als freundlich. Der Samstag startet meist bewölkt, nur selten zeigt sich die Sonne, teilt der Deutsche Wetterdienst. Bis zum Nachmittag bleibt es überwiegend trocken, doch dann zieht Regen aus Westen herein. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 18 Grad.

Sonntag bleibt grau, letzte Maiwoche startet nass und windig

Der Wind weht mäßig bis frisch aus westlicher Richtung, zum Abend hin lässt er etwas nach. In der Nacht zum Sonntag wird es nass: Dichte Wolken bringen anhaltenden Regen, dazu sinken die Temperaturen auf 10 bis 12 Grad. Der Wind dreht auf Süd und kann zeitweise böig auffrischen.

Auch am Sonntag setzt sich das unbeständige Wetter fort. Der Himmel über Hamburg bleibt meist wolkenverhangen, es regnet zeitweise. Im Tagesverlauf kann es kurze Auflockerungen geben, doch Schauer bleiben möglich – ebenso wie einzelne Gewitter. Die Temperaturen liegen erneut bei 16 bis 18 Grad. Der Wind kommt aus Südwest und frischt besonders am Nachmittag merklich auf. In der Nacht zum Montag lockert es stellenweise auf, Schauer lassen nach. Die Temperaturen sinken auf rund 11 Grad, der Wind bleibt schwach bis mäßig.

Am Montag zeigt sich das Wetter in Hamburg nur kurz von seiner besseren Seite. Anfangs gibt es noch einige Wolkenlücken, doch schon bald ziehen wieder dichtere Wolken auf. Immer wieder kommt es zu Schauern, auch kurze Gewitter sind möglich. Die Temperaturen steigen leicht auf bis zu 20 Grad. (apa)