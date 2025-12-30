Regen, Sturm, Frost: Jetzt wird das Wetter richtig ungemütlich

Der (Sonnen-)Schein trügt, denn zu Silvester zeigt der Winter noch einmal, was er kann – es wird richtig ungemütlich. Schneeregen, Glatteis, Kälte und Sturm kündigen sich an.

Der Dienstag beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein zunächst ruhig und freundlich: Meist scheint die Sonne, die Temperaturen liegen bei 2 bis 4 Grad, auf den Inseln sogar bis 6 Grad. An der Ostsee weht allerdings schon ein frischer Nordwestwind, am Abend ziehen von der Nordsee her mehr Wolken auf.

Kälte, Schneeregen und Glatteis – Schlittern ins neue Jahr

In der Nacht zum Mittwoch wird es dann heikel: Von Nordwesten setzt Regen ein, der stellenweise auf gefrorenen Boden fällt. Örtlich ist Glatteis möglich, teils auch Schnee mit rutschigen Straßen. Im Binnenland sinken die Temperaturen zunächst auf bis zu minus 4 Grad, bevor es am Morgen wieder milder wird. An der Nordsee frischt der Wind deutlich auf.

Wetter: An Silvester wird es stürmisch

An Silvester wird es weitestgehend bewölkt, immer wieder fällt Regen oder es gibt Schauer. Mit rund 5 Grad bleibt es vergleichsweise mild. Doch der Wind bleibt: An den Küsten weht zeitweise starker Nordwest- bis Westwind. In der Silvesternacht nimmt der Wind weiter zu – an Nord- und Ostsee sind verbreitet starke Böen, vereinzelt sogar Sturmböen möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb vor Problemen beim Feuerwerk.

Zum Neujahrstag wird es dann richtig ungemütlich: Dichte Wolken, schauerartiger Regen, teils sogar Gewitter, dazu Temperaturen um 6 Grad. Besonders an der Nordseeküste kann es stürmisch bis orkanartig werden. In der Nacht folgen Schnee- oder Schneeregenschauer, die erneut Glatteisgefahr bringen.

Auch in den Tagen danach bleibt das Wetter wechselhaft und winterlich: Schneeschauer, nächtlicher Frost bis minus 4 Grad und rutschige Straßen sorgen weiter für Vorsicht im Norden. (tb)