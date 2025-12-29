Regen, Schnee, Sturm: Silvester wird so richtig ungemütlich im Norden

Zum Jahresende zeigt sich das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein von seiner rauen Seite. Ab Montag bestimmen dichte Wolken, Regen und zunehmender Wind das Bild. Besonders an den Küsten wird es stürmisch. Ruhiges Winterwetter ist bis Silvester nicht in Sicht.

Der Montag verläuft überwiegend grau. Vor allem an Nord- und Ostsee ziehen immer wieder Regenschauer durch. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 8 Grad.

An der See weht ein frischer bis starker Nordwestwind. In der Nacht kühlt es im Binnenland auf bis zu -3 Grad ab, örtlich kann es glatt werden.

Dienstag graue Wolken bei drei bis fünf Grad

Am Dienstag, dem Tag vor Silvester, startet der Tag zunächst freundlich. Ab dem Mittag ziehen von der Nordsee jedoch dichte Wolken auf. An der Westküste setzt Regen ein, später breitet er sich weiter aus. Die Höchstwerte liegen bei drei bis fünf Grad.

Der Wind frischt erneut auf, besonders an den Küsten. In der Nacht sind Regen- und Schneeschauer möglich, stellenweise besteht Glättegefahr.

Wetter zu Silvester: Regen, Schnee, stürmische Böen

Der Silvestertag bleibt wechselhaft und ungemütlich. Wolken dominieren, örtlich fällt Regen. Die Temperaturen erreichen etwa fünf Grad.

Zum Abend und in der Silvesternacht wird es noch windiger. An der Nordsee sind kräftige Böen möglich, vereinzelt sogar stürmisch. Dazu kommen Regen oder Schnee. Wer draußen ins neue Jahr feiern will, sollte sich warm anziehen und auf ungemütliches Wetter einstellen. (mp)