„Hier ist heute kein Durchgang!“: Schon bei der Ankunft an der S- und U-Bahn-Haltestelle Jungfernstieg fielen die bewaffneten Polizisten auf, die viele der üblichen Ausgänge blockierten. Und auch oberirdisch gab es rund um den Rathausmarkt kein Durchkommen. Dort fand am Sonntag der erste Veteranentag in der Geschichte der Bundesrepublik statt – unter schärfsten Sicherheitsmaßnahmen. Die Bundeswehr soll so zurück ins öffentliche Bewusstsein kommen – hat das geklappt?