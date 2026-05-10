Regen, Böen und Gewitter: Zum Wochenstart wird’s ungemütlich in Hamburg

Sturm, Regen und Gewitter: Mit sonnigem Frühlingswetter ist zum Wochenstart nicht zu rechnen. Es wird wechselhaft und kühler im Norden. In einigen Regionen wird es besonders ungemütlich.

Nach einem zunächst noch milden Sonntag wird das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern unbeständiger und kälter. Verantwortlich dafür ist ein Tiefdruckeinfluss, der sich in Norddeutschland zunehmend durchsetzt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zum Start in die für viele Menschen wegen Christi Himmelfahrt verkürzte Arbeitswoche drohen Regen, stürmische Böen und regional auch Starkregen.

Wolken und schwache Schauer am Sonntag

In Schleswig-Holstein und Hamburg wird es wechselnd bewölkt mit zeitweise schwachen Schauern. Die Temperaturen erreichen auf den Nordseeinseln teils nur 12 Grad, sonst meist um die 17 Grad. An den nordfriesischen Inseln und an der Nordseeküste sind zeitweise Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 55 Kilometern pro Stunde möglich.

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Auch in Mecklenburg-Vorpommern bleibt es am Sonntag zunächst vielerorts trocken. Dort steigen die Temperaturen auf 17 bis 20 Grad, auf Rügen auf 14 bis 17 Grad. Im Tagesverlauf ziehen jedoch örtlich Schauer auf.

Frost in der Nacht, Starkregen zum Wochenstart

In der Nacht zum Montag kühlt es vor allem in Schleswig-Holstein deutlich ab. Im Binnenland nördlich des Nord-Ostsee-Kanals sind laut DWD stellenweise Temperaturen bis nahe 0 Grad und leichter Frost in Bodennähe möglich. Gleichzeitig breitet sich von Südwesten her Regen aus.

Der Montag bringt im gesamten Norden unbeständiges Wetter. In Mecklenburg-Vorpommern fällt zeitweise Regen, der örtlich kräftiger ausfallen kann. Nach Angaben des DWD sind dort lokal bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden möglich. Die Temperaturen erreichen höchstens 10 bis 14 Grad.

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Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg ziehen immer wieder Schauer und Regen durch. An der Nordsee sind stürmische Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 70 Kilometern pro Stunde möglich. Am späten Montagabend schließen die Meteorologen an der südlichen Nordseeküste zudem einzelne kurze Gewitter nicht aus.

Weiterhin Schauer und Gewitter erwartet

Auch in den folgenden Tagen bleibt die Chance auf Sonne und frühlingshaftes Wetter im Norden schlecht. Für Schleswig-Holstein und Hamburg erwartet der DWD bis Mittwoch immer wieder Regen und Schauer, örtlich auch Gewitter. Die Temperaturen liegen überwiegend zwischen 11 und 15 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern ziehen ebenfalls wiederholt Schauer durch, am Mittwoch sind lokal Gewitter möglich. (dpa/mp)