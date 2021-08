Regen, Regen, Regen in Hamburg: Wann wird’s mal wieder richtig Frühling?

Foto:

Hamburg –

Der Frühling 2021: Frost im April und Dauerregen im Mai – der Frühling lässt auf sich warten. In der Sonne liegen im Park, ein kühles Bier auf dem Balkon – ob das bald möglich sein wird, wissen nur die Experten. Die MOPO hat nachgefragt.

Eine seriöse Wettervorhersage könne mit Wahrscheinlichkeitsaussagen bis etwa zehn Tage in die Zukunft getätigt werden, erklärt Tobias Schaaf vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg. Aktuell sehe es so aus, als würde das Wetter erstmal schlecht bleiben. Über das Wochenende und die kommende Woche hinaus bleibe es in Hamburg sehr wahrscheinlich kühl und unbeständig.

Hamburg: Frühling, wo bleibst du?

„Am Pfingstwochenende werden die Vorhersagen unsicherer, wahrscheinlich bleibt es auch dann noch eher kühl, aber es gibt einzelne Simulationen, die einen möglichen Wetterumschwung zu warmem Wetter zulassen“, so Schaaf im Gespräch mit der MOPO.

Zusammenfassend lässt sich leider sagen: Konkret zu benennende Abschnitte mit sonnigem, warmem Wetter über die kommenden zehn Tage gibt es auf Grundlage der aktuellen Datenbasis nicht.

Hamburg: Schlimmster Frühling aller Zeiten?

Trotz der langanhaltenden Nässe und Kälte ist dieser Frühling nicht der ungemütlichste in Hamburg seit Beginn der Aufzeichnungen. Den kältesten Frühling in Hamburg gab es im Jahr 1955 mit durchschnittlich 5,5 Grad Celsius. Bisher liegt die mittlere Temperatur in diesem Frühling bei 7,6 Grad Celsius.

„Wir können jedoch noch keine Aussage über den gesamten Frühling 2021 treffen, da dieser meteorologisch erst Ende des Monats beendet ist“, so Wiebke Winzig, Beraterin im Bereich Klima und Umwelt beim Deutschen Wetterdienst.