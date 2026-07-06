Ein Original-Reeperbahn-Schild wurde versteigert. Der Erlös fließt in die Unterstützung obdachloser Menschen auf St. Pauli. Wer der neue Besitzer ist und wie das Geld nun eingesetzt wird.

Christian Clawien (48, v. l.), Valerie Altmann-Gamairi (42), Maike Oberschlep (59) und Sven Goldbach (52) halten nach der Verlosung das ehemalige Schild der S-Bahn-Haltestelle Reeperbahn in den Händen. Florian Quandt

3520 Euro für ein Stück Reeperbahn: Ein originales S-Bahn-Schild vom Bahnhof Reeperbahn hat nach einer Versteigerung einen neuen Besitzer gefunden. Der Erlös geht an das „CaFée mit Herz“ auf St. Pauli, das sich um obdachlose und bedürftige Menschen kümmert.

Sven Goldbach vom „Goldbach PalliativPflegeTeam” ist der neue Besitzer. Er sei über das Internet auf die Auktion aufmerksam geworden, wie er bei der Übergabe erklärte. Das Schild habe er für das „CaFée mit Herz“ ersteigert, weil ihm die Unterstützung wohnungsloser Menschen „ein großes Anliegen” sei.

Besonders das Thema Sterben sei in diesem Zusammenhang ein sensibler Bereich, der in der Öffentlichkeit bislang kaum beachtet werde. „Wir freuen uns, wenn wir einen kleinen Beitrag leisten können, damit es in die richtige Richtung geht und obdachlose Menschen die Hilfe bekommen, die sie brauchen”, so Goldbach.

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Erlös fließt in den „Hitzebus”

Auch im „CaFée mit Herz“ ist die Freude über den Erlös groß. Maike Oberschelp, Leiterin des Cafés, erklärte, das Geld fließe in ein konkretes Projekt: den sogenannten „Hitzebus“. Während im Winter der „Kältebus“ im Einsatz sei, werde dieser im Sommer bei hohen Temperaturen zur Versorgung obdachloser Menschen genutzt. Viele Betroffene litten unter der Hitze in der Stadt besonders stark, so Oberschelp.

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Mit dem Geld sollen unter anderem Wasser, Melonen sowie salzige Snacks und Cracker gekauft werden. Diese werden im Rahmen der Fahrten verteilt. Das Geld soll auch in Schlafsäcke fließen: Sie dienen vielen obdachlosen Menschen als Schlafplatz und werden das ganze Jahr über benötigt.

Originalschild aus dem alten S-Bahn-Liniennetz

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Die Versteigerung war Teil einer gemeinsamen Aktion der Hamburger S-Bahn und der MOPO. Das rund 3,26 Meter breite Originalschild stammt aus dem alten S-Bahn-Liniennetz und wurde bei der Umstellung 2023 ausgetauscht.

Das Schild war bis Ende Mai zur Auktion freigegeben. Als Höchstbietender erhielt Sven Goldbach den Zuschlag.