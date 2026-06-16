Cyberangriffe, Stromausfälle und Infrastrukturstörungen gehören inzwischen zum Risikoumfeld vieler Unternehmen. Im Alltag fehlt jedoch oft die Zeit, die eigene Krisenfähigkeit zu überprüfen.

Die Handelskammer Hamburg initiiert mit ihren Partnern erstmals einen hamburgweiten Aktionstag zur Krisenvorsorge. Am 24. September treffen sich Betriebe aller Größen und Branchen zum „Red Storm Business”. Beim Aktionstag sollen die Teilnehmenden ein Krisenszenario im eigenen Betrieb durchspielen, um ihre Handlungsfähigkeit zu prüfen, wie die Handelskammer in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, bei Risiken bewusst zu handeln.

Mit dem Aktionstag und dem Krisenszenario „Längerer Stromausfall“ schafft die Handelskammer einen Anlass für Unternehmen, sich mit der Frage der eigenen Krisenvorsorge zu beschäftigen. Im Vorfeld sollen die teilnehmenden Firmen erste Materialien als Orientierungshilfe erhalten.

Aktionstag: Unternehmen bereiten sich auf Krisenfall vor

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Jedes teilnehmende Unternehmen entscheidet dabei für sich, wie und in welchem Umfang das Szenario „Längerer Stromausfall” im Betrieb geübt wird. So sollen mögliche Schwachstellen identifiziert und Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der eigenen Krisenvorsorge gewonnen werden.

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Prof. Norbert Aust, Präses der Handelskammer Hamburg, betont dabei die Verantwortung der Wirtschaft: „Die Resilienz unseres Standorts hängt auch von der Widerstandsfähigkeit seiner Unternehmen ab. Jedes Unternehmen, das sich mit Krisenvorsorge beschäftigt, stärkt nicht nur die eigene Handlungsfähigkeit, sondern leistet auch einen Beitrag zur Stabilität von Lieferketten, zur Versorgungssicherheit des Standorts und übernimmt Verantwortung für seine Mitarbeitenden. Die Handelskammer-Initiative Red Storm Business schafft dafür einen niedrigschwelligen Einstieg.“

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„Red Storm Business“: Mehr als 20 Unternehmen nehmen teil

Bereits mehr als 20 Hamburger Unternehmen unterstützen die Initiative. Dazu zählen Großunternehmen wie ECE, EDEKA, die HHLA und Rheinmetall.

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Die Aktion findet im Kontext der zivilmilitärischen Übung „Red Storm Charlie” (24. bis 26. September) statt, bei der das Hamburger Landeskommando der Bundeswehr die gemeinsame Reaktion von Militär, Blaulichtorganisationen und Unternehmen auf Krisenszenarien übt. (tfs)