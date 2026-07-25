Zwei Schwestern entscheiden sich für ein Leben ohne Alkohol und starten einen Podcast. Die MOPO war mit ihnen Bier trinken – alkoholfrei.

Chrissie und Franzi von „Sternhageldoll“ haben mit der MOPO über Party und Spaß auf 0,0 Promille gesprochen. Marius Röer

Seit fast einem Jahr leben die Hamburgerinnen Chrissie* (43) und Franzi* (38) alkoholfrei. Über ihr neues Leben ohne Kater und Kontrollverlust reden die Schwestern auch in ihrem Podcast „Sternhageldoll“. Die MOPO hat sie auf ein Bier getroffen – alkoholfrei.

Chrissie kommt aus dem Eingang des „Paddy’s“, drei Flaschen Bier in der Hand, alkoholfrei. „Ein Typ meinte eben: Na, das wird ja ein wilder Abend“, erzählt sie. Ihre Schwester, gleiches Platinblond, gleicher roter Lippenstift, gleiche stechend blaue Augen, lacht. „Solche ungefragten Kommentare gibt es immer wieder“, sagt sie.

Man erkennt die beiden sofort: Dieselbe gute Laune, die im Studio Hamburg vor den Mikrofonen sitzt, schlendert nun vom „Paddy’s“ wenige Meter zurück Richtung Rathaus. Dann wird auf einer breiten Holzbank Platz genommen.

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Kein Alkohol: Chrissie und Franzi achten auf sich selbst

„Ich hätte nicht gedacht, dass es da heute so voll ist.“ Franzi ist überrascht. Draußen vor der Bar sind alle Tische belegt, Männer in ihren Dreißigern stehen mit Leinenhemden und Sonnenbrille auf dem Weg, Freundesgruppen sitzen an den Tischen. Ein Hund, der auf dem Schoß seiner Besitzerin thront, reckt die Nase Richtung Bierflasche. Es ist ein warmer Donnerstagabend, ein angenehmer Wind weht.

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Chrissie und Franzi kommen beide von der Arbeit. Franzi arbeitet als Physiotherapeutin, Chrissie ist Pädagogin. In ihrer Freizeit spielen sie Theater, machen Yoga, sie achten auf sich selbst, sagen sie. Das ist ihnen wichtig. Es ist die Seite der beiden, die man in ihrem Podcast weniger sieht. Dort reden sie fröhlich und ohne Scham über frühere Absturzgeschichten und über das Leben mit der Abstinenz.

Hamburger Podcasterinnen kommen aus dem Emsland, einer „Hochburg des Alkohols“

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Seit Sommer letzten Jahres leben die Schwestern ohne Alkohol. Chrissie hat den Anfang gemacht. „Es gab viele Festivals, Geburtstage und Kirmes“, erzählt sie. „Mit dem Kater war dann immer der ganze nächste Tag so verschwommen. Je mehr der Pegel steigt, desto mehr Kontrolle gibt man ab … das ist schon ganz schön gruselig.“

„Es ist das Labyrinth des Besäufnisses“, hakt Franzi ein und erläutert ihre Theorie. „Wenn du morgens mit Trinken anfängst, gehst du in das Labyrinth und weißt nicht, wann und wo du wieder herauskommst. Hinter jeder Ecke kann ein Horrorclown stehen, der dir den Kopf abhackt.“ Ihre ältere Schwester prustet los.

Chrissie (M.) und Franzi (r.) mit MOPO-Reporterin Emilia Skibbe vor dem „Paddys“ am Rathaus. Marius Röer

Je länger der Abend wird, desto entspannter wirken die beiden. Während sich das alkoholfreie Bier leert, erzählen sie von ihrer Kindheit im Emsland. Einer „Hochburg des Alkohols“, wie sie sagen.

„Wir lieben unsere Heimat mit allem, was dazugehört, aber niemand hinterfragt, dass du beim Schützenfest spätestens um 11 Uhr das erste Bier aufmachst“, sagt Chrissie. Früher waren sie regelmäßig beim Schützenfest, auch heute würden sie dort noch hingehen, abstinent.

Podcast „Sternhageldoll“: Feiern geht auch ohne Alkohol

Das Leben ohne Kater gefällt den Schwestern sehr. Feiern gehen tun sie trotzdem. Gerade gestern, erzählt Chrissie war sie noch in einer Bar, hat alkoholfreie Cocktails getrunken. Ihr Umfeld habe fast durchweg positiv auf die Lebensstilveränderung reagiert. Selbst die elmsländische Familie sei sehr unterstützend.

Ein Partyfreund von Chrissie war weniger verständnisvoll. „Er meinte: Melde dich, wenn du wieder trinkst“, erzählt sie. Es sei das eine große Vorurteil, mit dem man zu kämpfen habe, wenn man keinen Alkohol konsumiert: die Spaßbremse. Dabei nehmen Franzi und Chrissie jede Party mit. „Wir waren kürzlich auf dem Schlagermove und sind auch Ende des Monats beim Wacken“, verkünden sie stolz.

Mit ihrem Podcast möchten sie die Zuhörer unterhalten und inspirieren. „Wir wollen alles andere als die Leute missionieren“, stellt Chrissie klar. Die beiden nehmen die Zuhörer mit zu „Suffgeschichten aus der Vergangenheit“ und möchten zeigen: Man kann auch ohne Alkohol Vollgas geben. (Hinweis: *Aus Privatsphäregründen haben wir den Nachnamen der beiden Schwestern nicht erwähnt.)