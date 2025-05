Die Tankstelle an der Spaldingstraße liegt rund einen Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt, mitten in Hammerbrook. Sie ist seit zehn Jahren der Arbeitsplatz von Nazan Ceylan, beliebter Treffpunkt der Hammerbrooker und seit einigen Monaten auch verstärkt die Anlaufstelle für Abhängige und Orientierungslose, die vor den strengen Sicherheitsmaßnahmen am Hauptbahnhof flüchten. Die Anwohner fühlen sich unsicher – und von der Politik im Stich gelassen.