Mehr als 200 Kinder sind betroffen: Der Kita-Träger fordert ein gemeinsames Vorgehen gegen die Rattenplage – auch aus der Politik kommt Kritik.

In der Elbkinder-Kita am Gropiusring in Steilshoop sorgt ein Rattenbefall für zunehmende Probleme. Das Gelände und inzwischen auch das Gebäude seien betroffen, klagt Katja Nienaber, Geschäftsführerin der Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas – und fordert die örtlichen Bürgerschaftsabgeordneten auf, endlich etwas gegen die Plage zu tun.

Wie das „Abendblatt“ zuerst berichtete, schreibt Nienaber in einer E-Mail an die Politiker: „Die Situation hat inzwischen eine neue Dimension erreicht.“ Die Rattenpopulation beschränke sich inzwischen nicht mehr auf die Umgebung, sondern habe „auch das Gelände und das Gebäude der Kita Gropiusring“ erreicht. In der Einrichtung würden täglich mehr als 200 Kinder mit und ohne Behinderung betreut. Deren Sicherheit und Gesundheit hätten „höchste Priorität“.

Auf Kita-Gelände: Ratten werden bereits bekämpft

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Nach Angaben der Elbkinder laufen bereits Maßnahmen gegen die Nager auf dem Kita‑Gelände. Diese erfolgten auf Grundlage der Empfehlungen von Baufachleuten und eines beauftragten Schädlingsbekämpfungsunternehmens. Zudem werde das Gelände täglich durch ein Fachunternehmen kontrolliert.

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Eine nachhaltige Eindämmung könne nach Einschätzung des Kita-Trägers allerdings nur gelingen, wenn auch die Ursachen im Umfeld berücksichtigt und bekämpft würden. „Erfolgreich kann dieses Vorgehen nur sein, wenn alle Beteiligten gemeinsam Verantwortung übernehmen“, schreibt Nienaber weiter.

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SPD will bei Rattenplage vermitteln

Die SPD-Abgeordneten Regina-Elisabeth Jäck und Tom Hinzmann erklärten auf Nachfrage des „Abendblatts“, die Sorgen der Familien und des Kita-Teams würden sehr ernst genommen. Eine Kita müsse ein „sauberer, sicherer Ort“ sein. Da der Befall über einzelne Grundstücke hinausreiche, müssten die zuständigen Stellen gemeinsam handeln. Jäck und Hinzmann wollen deshalb die Umweltbehörde einschalten.

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CDU-Abgeordneter Sandro Kappe führt den Rattenbefall auf die seit Jahren bestehenden Müllprobleme in Steilshoop zurück. „Die Rattenplage überrascht mich überhaupt nicht“, wird er in dem Bericht zitiert. Der Senat habe den Stadtteil zu lange vernachlässigt. Kappe warnt, dass sich die Rattenplage weiter verschärfen könnte: „Wir müssen sofort handeln, bevor sich die Ratten weiter ausbreiten.“ (rei)