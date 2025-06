Rathaus ohne Strom: An diesen Tagen passiert hier nicht viel

Am Wandsbeker Rathaus geht vorübergehend das Licht aus. Die Niederspannungshauptverteilung wird erneuert. Deswegen wird in den nächsten Tagen der Strom abgestellt.

Am Donnerstag, den 12. Juni und Montag, den 23. Juni gibt es im Rathaus an der Schloßstraße keinen Strom. Von 6 Uhr bis 9 Uhr bleibt das Licht aus. In diesem Zeitraum können keine Dienstleistungen vor Ort angeboten werden. Betroffen davon ist auch der Hamburg Service. Das Rathaus sowie der Hamburg Service sind in dieser Zeit nur schwer per Telefon zu erreichen.

Zwischen dem 12. und 23. Juni kann es zu weiteren Abschaltungen kommen. Genaue Zeiten sind noch nicht bekannt. (lw)