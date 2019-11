Rathaus Hamburg: Aktivisten stürmen Pressekonferenz der Umweltminister

Neustadt -

Unerwartete Unterbrechung: Eine Gruppe von Extinction Rebellion hat die Pressekonferenz zum Abschluss der Umweltministerkonferenz in Hamburg gestört. Die Aktivisten entrollten ein Transparent und hielten eine rund zweiminütige Rede an die Politiker.



„Wir haben Angst! Wir sind wütend! Und wir gehen seit Monaten auf die Straße", begann der Vortrag. Dann der Frontalangriff: „Wir tun das, weil Sie als unsere gewählten Vertreter und Vertreterinnen nicht genug tun, um das Massenaussterben unzähliger Lebewesen und die tödliche Spirale der Erderhitzung auf diesem Planeten zu beenden!"

Die öffentliche Versammlung der Aktivisten im Rathaus-Foyer wurde von der Polizei nach fünf Minuten beendet. Extinction Rebellion Hamburg Foto:

Anschließend wollten die „Rebellen gegen das Aussterben" im Foyer des Rathauses eine öffentliche Versammlung zur Frage „Wie können wir die Klimakatastrophe stoppen?" abhalten, was Rathaus-Personal und Polizei jedoch nach fünf Minuten unterbanden. Etwa zehn Männern und Frauen, die das Foyer nicht verlassen wollten, droht nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.



Bereits am Nachmittag kam es zu Protesten: Am Rande der Konferenz fand die wöchentliche Fridays For Future-Demonstration mit Start am Hachmannplatz statt. Laut Polizeiangaben umfasste der Aufzug der Umweltaktivisten 350 Teilnehmer. (ste)