Im „100/200“ in Rothenburgsort gibt es Fisch und Meeresfrüchte nur noch zu besonderen Anlässen. Die Inhaber erklären die Gründe.

Seine zwei „Michelin“-Sterne hat es auch in diesem Jahr verteidigt – das „100/200“ in Rothenburgsort gehört zu den besten Restaurants Deutschlands. Nun melden sich die Inhaber mit News: Sie streichen ihr Seafood-Menü von der Karte, aus Überzeugung und Kostengründen.

Vier verschiedene Überraschungsmenüs bietet das „100/200“ an der Straße Brandshofer Deich (Rothenburgsort) jedes Jahr an, je nach Saison. Bisher gehörte auch die Kategorie „Wasser & Salz“ mit Fisch und Meeresfrüchten dazu. Doch das ist ab 2027 gestrichen.

„Die Meere brauchen Ruhe“, erklären die Inhaber Sophie Lehmann und Thomas Imbusch in ihrem aktuellen Newsletter. „Zucht ist eine Option – aber nur bedingt. Die Qualitäten, die wir guten Gewissens anbieten und genießen wollen, sind rar und berechtigterweise verdammt teuer.“

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Sternelokal „100/200“ streicht Fisch von der Karte

Dies sei „für die Art von Gastronomie, die wir anbieten wollen“, nicht kalkulierbar. Seafood sei in der Beschaffung ein „echter Risikofaktor“. Fisch, Muscheln und Co. wird es deshalb ab 2027 nur noch „gezielt und punktuell“ geben, „als Event, als besonderer Anlass, als Moment, wenn die Ware stimmt“.

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Stattdessen wollen Sophie Lehmann und Thomas Imbusch sich auf die anderes drei Menüs mit Fleisch, auch Wild, und vegetarischen Komponenten konzentrieren.

„Und auch wenn wir ein wenig wehmütig sind, weil wir uns aktuell jede Woche über die handgetauchten Jakobsmuscheln freuen, kommen wir nicht drum herum anzuerkennen, dass das eine absolut notwendige und schlicht logische Konsequenz aus unseren Überzeugungen ist“, so die Gastronomen.

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Die Gäste reagieren auf Social Media positiv: „Finde eure Entscheidung bezüglich der Meeresmitbewohner super“, schreibt jemand. Oder auch: „Pionierarbeit!“

Dazu passt: Der „Michelin“ hat das Restaurant „100/200“ diesmal auch mit der neuen Auszeichnung „Mindful Voices“ geehrt – für Gastronomen, „die mit ihren Ideen und ihrem Engagement neue Impulse für ihre Branche setzen“.