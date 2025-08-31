„It was all a dream“ donnert es aus den Boxen bei „Dope Boyz“, einem Friseursalon an der Lilienstraße in der Hamburger City. Es sind die Anfangssekunden, bevor der Beat einsetzt, The Notorious B.I.G mit „Juicy“ so richtig loslegt und über einen wahr gewordenen Traum rappt. Auch Mehmat Can Kaya (26, alias MC Memo) hat sich seinen Traum erfüllt – mit diesem Salon, der mit seinem Faible für die Hip-Hop-Kultur, Filme der 90er-Jahre und amerikanischen Sport seinesgleichen sucht. Ein Besuch im wohl hippsten Salon der Stadt.





