mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mehmet Can Kaya (26) in seinem Salon.

Mehmet Can Kaya (26) in seinem Salon. Foto: Florian Quandt

  • Hamburg-Altstadt

paidRap, Wohnzimmer und Bartpflege: Besuch im wohl hippsten Friseursalon der Stadt

kommentar icon
arrow down

„It was all a dream“ donnert es aus den Boxen bei „Dope Boyz“, einem Friseursalon an der Lilienstraße in der Hamburger City. Es sind die Anfangssekunden, bevor der Beat einsetzt, The Notorious B.I.G mit „Juicy“ so richtig loslegt und über einen wahr gewordenen Traum rappt. Auch Mehmat Can Kaya (26, alias MC Memo) hat sich seinen Traum erfüllt – mit diesem Salon, der mit seinem Faible für die Hip-Hop-Kultur, Filme der 90er-Jahre und amerikanischen Sport seinesgleichen sucht. Ein Besuch im wohl hippsten Salon der Stadt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test