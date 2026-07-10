Während in vielen Regionen Deutschlands immer mehr Menschen an Adipositas leiden, schneidet Hamburg im bundesweiten Vergleich überraschend gut ab. Woran das liegt.

Hamburg hat im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten am wenigsten adipöse Menschen. (Symbolbild) IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Rund 8,81 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Adipositas. Nirgendwo in Deutschland ist der Anteil adipöser Menschen jedoch so gering wie in Hamburg. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Health-Tech-Unternehmens „voy”.

Danach leiden nur rund acht Prozent der Hamburger an Adipositas. Damit landet Hamburg auf Platz zwei der niedrigsten Werte unter den 20 größten deutschen Städten – nur Münster schneidet mit fast sieben Prozent etwas besser ab. Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt liegt bei 10,5 Prozent. In Duisburg leben mit über elf Prozent die meisten adipösen Menschen.

Beim Blick auf das Ranking fällt auf: Wenig Adipöse gibt es vor allem in Süddeutschland und in typischen Unistädten. Auch Metropolen wie Hamburg, München und Berlin liegen unter dem Bundesdurchschnitt, während viele Städte im Ruhrgebiet tendenziell hohe Adipositasquoten aufweisen

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Rund 148.900 Hamburger sind von Adipositas betroffen

Im Ländervergleich führt Hamburg aus positiver Sicht: Mit rund acht Prozent ist der Anteil adipöser Menschen in der Hansestadt bundesweit am niedrigsten. Insgesamt sind rund 148.900 Hamburger von Adipositas betroffen. Mit etwas über neun Prozent leiden auch in Baden-Württemberg vergleichsweise wenige Einwohner an Adipositas. Besonders viele Menschen mit Adipositas leben hingegen mit fast 14 Prozent in Sachsen-Anhalt, mit rund 13 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und mit 12,5 Prozent in Thüringen.

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Das Ranking zeigt auch: Adipositas trifft Frauen häufiger als Männer. Deutschlandweit sind rund 5,04 Millionen Frauen und 3,73 Millionen Männer betroffen.

Faktoren wie Einkommen, Gesundheitsbildung, Zugang zu Präventionsangeboten und Lebensstil können die regionalen Unterschiede erklären, so die Macher der Studie. Adipositas stelle eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar: „Besonders alarmierend ist, dass die Erkrankung in einigen Bundesländern mittlerweile mehr als jede achte Person betrifft”, heißt es von Sarah Bechstein, Mitbegründerin von „voy”.

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Adipositas, oft Fettleibigkeit genannt, ist eine chronische Erkrankung infolge einer übermäßigen Vermehrung von Körperfett. Sie geht jedoch weit über normales Übergewicht hinaus. Durch Adipositas steigt das Risiko für Folgeerkrankungen wie Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck. (mp)