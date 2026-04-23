Das sind die fünf schönsten Parks in Hamburg

Hamburg ist Deutschlands Park-Hauptstadt – das hat ein Ranking von Fit Reisen ergeben. Gleich zwei Parks in Hamburg landeten demnach unter den besten drei von immerhin 550 Anlagen in deutschen Großstädten. Das Ranking des Reiseveranstalters basiert auf der Auswertung von Google-Bewertungen.

Laut Auswertung liegt Planten un Blomen, wie schon im Vorjahr, auf Platz 1, während der Loki-Schmidt-Garten Platz 3 belegt. Doch welche Parkanlagen folgen? Hier kommt die Top 5 der Hamburger Parks – mit Adresse und Öffnungszeiten.

Planten un Blomen

Planten un Blomen in Hamburg (Archivbild). picture alliance / imageBROKER/Torsten Krüger Planten un Blomen in Hamburg (Archivbild).

Der sichere Volltreffer. Wer nur einen Hamburger Park ansteuert, landet oft hier. Zwischen Messe, Dammtor und St. Pauli ziehen sich Wasserläufe, große Wiesen und gepflegte Gartenflächen durch die Innenstadt – inklusive großem Spielplatz und Japanischem Garten. Dazu kommt die Lage: zentraler geht es kaum.

Adresse: Jungiusstraße 1, 20355 Hamburg.

Öffnungszeiten: täglich, Januar bis März: 7 bis 20 Uhr, April: 7 bis 22 Uhr, Mai bis September: 7 bis 23 Uhr, Oktober bis Dezember: 7 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Loki-Schmidt-Garten

Blick über den Botanischen Garten picture alliance / blickwinkel/C. Kaiser Blick über den Botanischen Garten

Wer Hamburg einmal ruhiger erleben will, ist in Klein Flottbek richtig. Der Botanische Garten der Uni Hamburg wirkt nicht wie ein kurzer Parkstopp, sondern wie ein kleiner Ausflug: Pflanzen aus verschiedenen Kontinenten, viel Platz, viel Luft, viel Abstand zum Alltag. Und, wenig überraschend, kann man hier auch gleichzeitig noch etwas lernen.

Adresse: Ohnhorststraße, 22609 Hamburg.

Öffnungszeiten: täglich ab 9 Uhr; Januar/Februar bis 16 Uhr, März/April bis 18 Uhr, Mai bis August bis 20 Uhr, September/Oktober bis 18 Uhr, November/Dezember bis 16 Uhr. Einlass ist bis 30 Minuten vor Schließung möglich; am 24. und 31. Dezember bleibt der Garten geschlossen.

Stadtpark Hamburg

Der Stadtpark, im Vordergrund der Stadtparksee (Archivbild). IMAGO / Hanno Bode Der Stadtpark, im Vordergrund der Stadtparksee (Archivbild).

Der Stadtpark ist die große Freifläche für fast alles: Joggen, Sonnen, Spazieren, Tretboot, Konzertabend, Familiennachmittag. Die knapp 150 Hektar große Grünfläche in Winterhude ist rund 110 Jahre alt und beherbergt außerdem das Planetarium sowie das Stadtparkbad und die Stadtparkbühne.

Adresse: Hamburg-Nord, 22303 Hamburg.

Öffnungszeiten: Durchgehend

Jenischpark

Blick auf das Jenisch-Haus im Jenischpark. dpa Blick auf das Jenisch-Haus im Jenischpark.

Der eleganteste in dieser Auswahl. Große Bäume, weite Feuchtwiesen, Elb-Nähe, dazu das Jenisch-Haus im Hintergrund – der Park wirkt offen, ruhig und fast ein wenig entrückt von der Stadt. Der Jenischpark umfasst eine Fläche von rund 24 Hektar und ist eine der Adressen schlechthin für einen entspannten Sonntagsspaziergang in Hamburg.

Adresse: Elbchaussee, Höhe Holztwiete, 22609 Hamburg.

Öffnungszeiten: Durchgehend

Große Wallanlagen

Die Eisbahn in den Großen Wallanlagen macht den Park auch im Winter zu einem beliebten Ausflugsziel. picture alliance/dpa/Markus Scholz Die Eisbahn in den Großen Wallanlagen macht den Park auch im Winter zu einem beliebten Ausflugsziel.

Das ist die schnelle Flucht ins Grün für alle, die in der Innenstadt unterwegs sind. Direkt am Holstenwall wird es plötzlich erstaunlich ruhig, obwohl die Stadt gleich nebenan weiterrauscht. Liegewiesen, Wasserflächen, Spielmöglichkeiten für Kinder, eine Minigolfanlage und nicht zuletzt die Freiluft-Eisbahn haben für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Adresse/Zugang: zum Beispiel am Holstenwall, 20355 Hamburg.

Öffnungszeiten: täglich, Januar bis April 7 bis 22 Uhr, Mai bis September 7 bis 23 Uhr, Oktober bis Dezember 7 bis 22 Uhr.