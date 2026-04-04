mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mit nacktem Oberkörper steht der wütende „Chesa“-Wirt im Eingang seines Lokals, Polizisten versuchen, ihn zu überwältigen.

Mit nacktem Oberkörper steht der wütende „Chesa“-Wirt im Eingang seines Lokals, Polizisten versuchen, ihn zu überwältigen. Foto: Hirschbiegel

  • Eimsbüttel

paidRandale vor Edel-Klub: Wirt flippt aus

kommentar icon
arrow down

Randale im Edelklub – was gibt es Schöneres für einen jungen Polizeireporter? Als ich in der Nacht zum 4. Dezember 1977 an der „Chesa“ beim Schlump eintraf, wurde ich nicht enttäuscht, dort stauten sich schon die Peterwagen, und auch die Feuerwehr war vor Ort.

Das Nachtlokal  mit der schweren, holzvertäfelten Tür muss man dem geneigten Leser heute erklären. Gegründet vermutlich vom Gastronomen Peter Belkofer (führte auch die legendäre „Tenne“ in Kampen/Sylt), wurde die „Chesa“ in den 1970er Jahren schnell zum Treff von Schickeria, Promis und Rotlichtfiguren. Es soll auch einige weibliche Gäste gegeben haben, die gegen Barzahlung bereit waren, mit männlichen Gästen ins Bett zu steigen. Einer der Stammgäste: der legendäre NDR-Moderator Carlo von Tiedemann (1943-2025).

Die „Chesa“ war damals ein Edel-Klub in Hamburg

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test