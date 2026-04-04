Randale im Edelklub – was gibt es Schöneres für einen jungen Polizeireporter? Als ich in der Nacht zum 4. Dezember 1977 an der „Chesa“ beim Schlump eintraf, wurde ich nicht enttäuscht, dort stauten sich schon die Peterwagen, und auch die Feuerwehr war vor Ort.

Das Nachtlokal mit der schweren, holzvertäfelten Tür muss man dem geneigten Leser heute erklären. Gegründet vermutlich vom Gastronomen Peter Belkofer (führte auch die legendäre „Tenne“ in Kampen/Sylt), wurde die „Chesa“ in den 1970er Jahren schnell zum Treff von Schickeria, Promis und Rotlichtfiguren. Es soll auch einige weibliche Gäste gegeben haben, die gegen Barzahlung bereit waren, mit männlichen Gästen ins Bett zu steigen. Einer der Stammgäste: der legendäre NDR-Moderator Carlo von Tiedemann (1943-2025).

Die „Chesa“ war damals ein Edel-Klub in Hamburg