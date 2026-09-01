Hamburgs Polizisten protestierten gegen die Sparpläne des Senats – doch dem Rechnungshof gehen die Kürzungen noch längst nicht weit genug. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) verteidigt seinen Kurs.

„Räuber im Rathaus“: Vor eineinhalb Wochen protestierten rund 150 Polizistinnen und Polizisten vor dem Hamburger Rathaus gegen die Sparpläne des Senats für Beamte. Gleichzeitig fordert der Rechnungshof: Hamburg muss noch viel mehr sparen – auch bei den Beamten. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) kontert nun die harsche Kritik und äußert sich auch zu den weiteren Kürzungsvorschlägen des Rechnungshofs, darunter eine Erhöhung des Pensionsalters.

Der finanzielle Spielraum der Stadt wird deutlich enger. Das betonte Dressel am Dienstag im Rathaus mehrfach, als er den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 vorstellte. Zwar liege das Hamburger Wirtschaftswachstum mit 0,8 Prozent noch über dem bundesweiten Schnitt von 0,2 Prozent, das sei aber kein Grund zum Jubeln. Vor allem die Belastung der öffentlichen Haushalte nehme immer weiter zu.

Hamburger Senat plant 200 Millionen Euro Einsparungen bei Beamten

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Deshalb plant der Senat unter anderem, im neuen Haushalt 200 Millionen Euro bei den städtischen Beamtinnen und Beamten einzusparen. So soll die Wochenarbeitszeit von derzeit 40 auf 41 Stunden steigen und der flexible Arbeitszeitverkürzungstag gestrichen werden.

Aus diesem Grund hatte die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) bereits am 21. August vor dem Rathaus demonstriert. Der Landesvorsitzende Thomas Jungfer sprach von „Räubern, die im Rathaus sitzen“. Die Erhöhung der Wochenarbeitszeit ohne finanziellen Ausgleich sei „politisch organisierter Diebstahl – was denn sonst?“

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Finanzsenator Dressel kontert „Räuber“-Kritik der Polizeigewerkschaft

Als angesprochener „Räuber im Rathaus” antwortete Dressel nun, dass er verstehen könne, dass die vorgeschlagenen Sparmaßnahmen bei den Beamten nicht populär seien. „Wir geben im Gesamtkontext allerdings mehr Geld aus, unter anderem für Amtsalimentation und Löhne. Deshalb brauchen wir diesen so gesparten Gegenwert von 140 Millionen Euro.”

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Die Deutsche Polizeigewerkschaft demonstrierte vor dem Hamburger Rathaus gegen geplante Sparmaßnahmen. picture alliance / ABBfoto | CNTV

Gleichzeitig hatte der Landesrechnungshof die Stadt am Montag dazu aufgefordert, noch mehr zu sparen – immerhin erwarte Hamburg erstmals seit Jahren ein Defizit. Es gelte, noch eine Lücke von 600 Millionen Euro zu schließen. Dafür hatte der Rechnungshof gleich mehrere Vorschläge im Gepäck: So könnten die Schulklassen größer werden, große Kulturprojekte wie das Naturkundemuseum und der Bau einer neuen Oper noch einmal auf den Prüfstand kommen oder das Pensionsalter von Polizei, Feuerwehr und der Justiz erhöht werden.

Hamburger Rechnungshof fordert stärkeren Sparkurs der Stadt

In 14 von 16 Bundesländern arbeiteten die Vollzugskräfte, insbesondere die Polizei, bis zum 62. Lebensjahr. In Hamburg sei es nur das 60. Lebensjahr, erklärte der Rechnungshof. Dessen Vizepräsident Philipp Häfner schlug auch eine flexible Lösung vor: 62 Jahre für Beamte im Vollzug, 64 Jahre für Bürotätigkeiten.

Finanzsenator Dressel dankte dem Rechnungshof am Dienstag für die Spar-Ermahnung: „Ich nehme das als Rückenwind für unseren eingeschlagenen Sparkurs und danke für die klaren Worte und Vorschläge. Es wird unsere Aufgabe sein, eine Linie in der Mitte zu finden.” Man werde die einzelnen Punkte durchgehen und schauen, wie sich die stadtweite Diskussion dazu entwickele.

Senator sieht höheres Pensionsalter für Beamte kritisch

Ein möglicherweise höheres Pensionsalter sieht der SPD-Senator allerdings kritisch. „Das wäre gar kein großer Gewinn, da die älteren Kollegen normalerweise in Bezug auf die Entgeltstufen nicht die günstigsten sind. Kurzfristig hätte das keinen Effekt, deshalb ist dieser Vorschlag auch nicht Teil unseres Vorschlagspakets gewesen.” Allerdings greift diese Begründung wohl zu kurz: Auch wenn ältere Beamte in den Ruhestand gehen, entstehen dem Staat weiterhin Kosten durch ihre Pensionen.

Eine gute Nachricht für alle Beamtinnen und Beamten hatte Dressel noch im Gepäck: „Mit den Dezemberbezügen werden alle Nachzahlungen der Lohnerhöhungen kommen, die zum 1. April beschlossen wurden”, kündigte er an. Das sei nicht früher möglich gewesen, da zunächst eine Rechtsgrundlage geschaffen werden musste.