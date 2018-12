Rätselhafte Kästen: Hier versteckt sich Hamburgs neues Highspeed-Internet

Ottensen -

Sie stehen in ganz Ottensen herum und sorgen bei Anwohnern für fragende Blicke: Schon vor Wochen wurden quasi über Nacht kleine graue Kästen auf den Gehwegen aufgestellt. Unscheinbar sehen sie aus – dabei versteckt sich in ihnen das Internet der Zukunft!

Die kaum kniehohen Kästen gehören der Deutschen Telekom und sind elementarer Bestandteil des sogenannten Nahbereichsausbaus. In den kleinen Anlagen befindet sich nämlich die Systemtechnik, mit der Kunden zu Hause eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 250 Mbit pro Sekunde erhalten können.



„Das gibt es so aktuell noch nicht“, sagt eine Unternehmenssprecherin zur MOPO. In der Regel sind in Hamburg aktuell bis zu 100 Mbit pro Sekunde möglich. „Standard sind aber eher 50 Mbit pro Sekunde“, sagt die Sprecherin.

Zur Einordnung: Wer nur im Internet surft, hier und da mal einen Film streamt, dem reichen 50 Mbit pro Sekunde aus. „Eine Familie mit drei Kindern, die dauernd streamen, benötigt schon 100“, sagt die Sprecherin. Die Inbetriebnahme des neuen Super-Internets in Ottensen ist für kommendes Frühjahr geplant – weitere Stadtteile sollen folgen.

Übrigens: In Hamburg gibt es auch schon eine Internetgeschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde – dies gilt aber in der Regel für Firmenkunden.