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Eine neue Taubenfalle im Hauptbahnhof sorgt für Diskussionen.

Eine neue Taubenfalle im Hauptbahnhof sorgt für Diskussionen. Foto: FLorian Qaundt

  • St. Georg

paidTierschützer empört: Das Rätsel um die Taubenfalle im Hauptbahnhof

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Aufgeregt flattern mehrere Tauben in einem Käfig im Hamburger Hauptbahnhof umher. Es handelt sich um eine sogenannte Lebendfalle. Sie lockt die Tiere mit attraktivem Futter an, doch dann gibt es kein Entkommen. Nur, warum werden die Tiere hier eingefangen, obwohl seit zehn Jahren ein Taubenschlag am Bahnhof existiert? Gelder für weitere Taubenschläge sind auch seit Langem bewilligt. Die MOPO hat nachgefragt.


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