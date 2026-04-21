Nach Riesen-Countdowns: Heute spektakuläre Aktion mitten in Hamburg

Über der Elbe, am Fernsehturm, auf der Elphi: Seit Tagen sorgten ungewöhnliche Countdown-Projektionen in Hamburg für Aufsehen. Nun wurde das Rätsel offiziell gelöst: Dahinter steckt die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ – am Rathaus ist heute eine spektakuläre Aktion geplant.

Die Tierschützer wollen um 12.30 Uhr auf dem Hamburger Rathausmarkt auf den sogenannten „Meat Exhaustion Day“ aufmerksam machen. Mit dabei sind unter anderem klassische Musiker sowie eine auffällige Installation mitten in der Innenstadt.

Der Aktionstag markiert den Zeitpunkt, an dem die Menschen in Deutschland rechnerisch bereits die empfohlene maximale Jahresmenge an Fleisch überschritten haben. Grundlage dafür sind die Richtlinien der sogenannten Planetary Health Diet. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Vier Pfoten mit Projektionen an bekannten Orten in Hamburg auf die Aktion hingewiesen.

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Nach Angaben der Organisation liegt der durchschnittliche Fleischkonsum hierzulande aktuell bei rund 55 Kilogramm pro Person und Jahr – deutlich mehr als von internationalen Wissenschaftlern empfohlen. Der „Meat Exhaustion Day“ wird in diesem Jahr zudem früher erreicht als noch 2025. (rei)