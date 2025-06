Im Januar kam ein 21-jähriger Lieferdienstfahrer in Finkenwerder ums Leben, nachdem er mit einem Auto kollidiert war. Der junge Mann war ohne Helm auf einem E-Bike unterwegs. Gerade Fahrer unter Zeitdruck und mit wenig Ortskenntnis bringen sich selbst – und andere, vorwiegend schwächere Verkehrsteilnehmer – zunehmend in Gefahr. Doch auch der wachsende Radverkehr insgesamt hat Schattenseiten: Die Räder werden immer größer, schwerer und vielfach von E-Motoren angetrieben, Senioren und Eltern haben Angst auf den Straßen. Die MOPO hat mit einem Taxifahrer, dem Fußgängerverband Fuss e.V. und Lieferdiensten gesprochen – und gefragt: Was muss sich ändern?