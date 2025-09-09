mopo plus logo
Das Karolinenviertel liegt in der Nähe der Messe und des Heiligengeistfeldes.

Das Karolinenviertel liegt in der Nähe der Messe und des Heiligengeistfeldes. Foto: imago/Jürgen Ritter

  • St. Pauli/Sternschanze

paidRadikaler Vorstoß – Anwohner fordern: Sperrt unser Viertel ab!

Idyllische Hinterhöfe, charmante Altbauten und viele kleine Läden: Das Karolinenviertel zwischen St. Pauli und Sternschanze gehört zu den beliebtesten Wohngegenden Hamburgs. Die Anwohner sind Krach und Trubel gewohnt – schließlich finden hier nicht nur Messen statt, sondern auch der Hamburger Dom. Nun liegt jedoch ein Vorschlag auf dem Tisch, der die Belastung deutlich reduzieren soll.


