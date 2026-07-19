Fast ein Jahr lang war sie nicht in der Hansestadt zu sehen. Am Sonntagmorgen lief die „Queen Mary 2“ wieder in den Hamburger Hafen ein – früher als geplant.

Nach rund elf Monaten hat die „Queen Mary 2“ am Sonntagmorgen wieder in Hamburg festgemacht. Der berühmte Ozeanliner der Reederei Cunard erreichte die Hansestadt rund drei Stunden früher als ursprünglich geplant.

Zahlreiche Schaulustige säumten bereits in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr die Elbe, um die Ankunft des Kreuzfahrtschiffs zu verfolgen. Besonders das spektakuläre Wendemanöver vor dem Anlegen zog viele Blicke auf sich.

„Queen Mary 2“ legt am Cruise Center Steinwerder an

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Die „Queen Mary 2“ gilt als eines der letzten klassischen Transatlantik-Linienschiffe der Welt. Ihre Besuche zählen regelmäßig zu den Publikumsmagneten im Hamburger Hafen.

Lange bleibt der Luxusliner diesmal allerdings nicht: Das Schiff liegt am Cruise Center Steinwerder und soll bereits am Sonntagabend wieder ablegen. (rei)