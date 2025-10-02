Putz bröckelt! Elbtunnel-Röhre gesperrt – langer Stau

Gerade ist der Hamburger Elbtunnel gewartet worden. Doch nun ist unmittelbar vor dem langen Wochenende ein Schaden aufgetreten.

Wegen eines Schadens am Hamburger Elbtunnel hat sich am Nachmittag der Verkehr in Richtung Norden auf rund acht Kilometer gestaut. In der östlichen Röhre sei Putz von der Decke gebröckelt, hieß es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei. Die Röhre sei am Nachmittag gegen 17 Uhr gesperrt worden. In der Nachbarröhre sei nur eine Spur in Richtung Flensburg frei. Ein Gutachter soll den Schaden in Augenschein nehmen. Wann die Röhre wieder freigegeben werden kann, konnte der Sprecher nicht sagen.

Das könnte Sie auch interessieren: A7 wieder das ganze Wochenende dicht – hören diese XXL-Staufallen denn nie auf?

Erst am vergangenen Wochenende war der Elbtunnel voll gesperrt worden. Es wurde an der elektronischen Integration der A7-Lärmschutztunnel in die neue Leitzentrale des Elbtunnels gearbeitet. Außerdem sollten nach Angaben der Autobahn GmbH Wartungs- und Asphaltarbeiten erledigt werden. (dpa)