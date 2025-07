Hamburg war vor 45 Jahren die deutsche „Hauptstadt“ des Punks. Wir bei der MOPO und die Polizei sprachen damals allerdings von „Punkern“. Und die Kids mit den bunten Haaren trafen sich vor allem im Karoviertel. So auch am 14. Juni 1980. An diesem Tag kam es dort zu einem Großeinsatz der Polizei. 48 Jugendliche wurden in Gewahrsam genommen. Wenn MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel sich heute seine Fotos angeguckt, muss er schmunzeln.