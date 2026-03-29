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Eine Frau ist bei einem Psychotherapeuten in Behandlung. (Symbolbild)

Eine Frau ist bei einem Psychotherapeuten in Behandlung. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose

paidWarum wird der Druck auf unsere Psyche immer größer?

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Wer in Hamburg eine Psychotherapie machen will, muss oft viele Monate auf einen Platz warten. Die Praxen sind voll. Jetzt könnte sich die Lage noch einmal verschärfen. Denn: Psychotherapeuten bekommen ab April 4,5 Prozent weniger Honorar. Das hat ein gemeinsamer Ausschuss von Krankenkassen und Kassenärztlicher Bundesvereinigung beschlossen. Und das, obwohl die Bevölkerung so stark belastet ist wie noch nie! Wie krank sind wir wirklich? Darüber sprach die MOPO mit Heike Peper, Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Hamburg.


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