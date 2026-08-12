Der 60-Jährige wünschte sich, der ukrainische Präsident würde „öffentlich aufgehängt“. Weil Herbert S. den Strafbefehl nicht akzeptieren wollte, kam es zum Prozess vor dem Hamburger Amtsgericht.

1200 Euro sollte Herbert S. (60, Name geändert) zahlen, weil er auf der Plattform „X“ den russischen Angriffskrieg befürwortet und kundgetan hatte, er würde „sich freuen, wenn Selensky öffentlich aufgehängt werde“. Die Staatsanwaltschaft wertete die Äußerung als „Billigung einer Straftat“. Herbert S. wollte den Strafbefehl nicht akzeptieren – und so kam es zum Prozess vor dem Amtsgericht.

S. hatte im Mai 2025 auf X (früher Twitter) einen pro-russischen Beitrag kommentiert. Er freue sich, wenn Selensky öffentlich aufgehängt werde, schrieb er – und zeigte sich optimistisch, dass sich der russische Geheimdienst auch um „russophoben Unrat“ kümmern werde.

Vor Gericht bestreitet der 60-Jährige am Mittwoch, Kriegsverbrechen gebilligt zu haben. Dass seine Reaktion auf den Kommentar des anderen X-Nutzers „nicht angemessen“ gewesen sei, räumt der Angeklagte allerdings ein. „Diese Bemerkung war unglücklich.“

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Vor Gericht: Zweifel am Angriffskrieg

Das heiße allerdings nicht, dass er Angriffskriege richtig fände. Herbert S. hat keinen Anwalt und verteidigt sich selbst. Sein Argument: „Es gibt keine offiziellen Angaben dazu, ob es sich in der Ukraine tatsächlich um einen Angriffskrieg handelt. Das ist nirgendwo festgelegt.“

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Wovon er genau lebt, lässt der Angeklagte offen. Aktiengewinne, sagt er – etwas vage. Außerdem habe er in London und den USA gelebt.

Seine Einschätzung: Der Post auf X sei höchstens eine „Herabsetzung eines anderen Staatsführers”, keinesfalls eine Billigung von Straftaten. Dann beschwert er sich: In Deutschland gebe es keine Meinungsfreiheit mehr. „Wir können nicht alles im Strafgericht austragen, nur weil uns die Meinung eines anderen nicht passt.“

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Strafe für X-Post: Einspruch zurückgenommen

Am Ende wird es für Herbert S. noch einmal spannend: Der Richter fragt, ob er seinen Einspruch gegen den Strafbefehl über 30 Tagessätze à 40 Euro – insgesamt 1200 Euro – aufrechterhalten oder zurücknehmen wolle. Eine Verurteilung könne unter Umständen teurer werden. Herbert S. zieht daraufhin seinen Einspruch zurück. Der Strafbefehl ist damit rechtskräftig.