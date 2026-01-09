Schon jetzt ist vom Prozess des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts die Rede: Ab diesem Freitag muss sich Shahriar J. (21) alias „White Tiger“ vor Gericht verantworten. Ein vergleichbares Gerichtsverfahren hat es in der bundesdeutschen Justizgeschichte noch nicht gegeben, denn verhandelt wird eine ganz neue Form der Internetkriminalität. Allerdings könnte der erste Prozesstag schon nach kurzer Zeit enden – Anwältin Dr. Christiane C. Yüksel will sofort nach Beginn eine Kanonade an Anträgen stellen. Ziel: das Verfahren auszusetzen. Unter anderem beklagt sie, Teile der Prozessakten viel zu spät bekommen zu haben.





