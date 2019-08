Prozess gegen Hamburger Millionär: Hat Alexander Falk einen Mord in Auftrag gegeben?

Prozessbeginn gegen Alexander Falk: Der Hamburger Unternehmer und Vater von fünf Kindern soll 2009 für 200.000 Euro die Tötung des Frankfurter Anwalts Dr. Wolfgang J. (damals 45) in Auftrag gegeben haben. Ein heimlich mitgeschnittenes Gespräch dient der Staatsanwaltschaft Frankfurt als Hauptbeweis für den Mordauftrag. Am 21. August soll der Prozess in Frankfurt starten.

Der Jurist vertrat in einem Zivilverfahren einen Gegner von Alexander Falk, was das Motiv für die Schüsse im Jahr 2010 gewesen sein soll. Der Mandant des angeschossenen Anwalts wollte 30 Millionen Euro von Falk einklagen. Der Anwalt überlebte den Anschlag.

Die „Zeit" zitiert aus dem heimlichen Gesprächsmitschnitt

Die Wochenzeitung „Die Zeit" veröffentlichte jetzt das Manuskript eines heimlich aufgezeichneten Gesprächs, das Alexander Falk mit dem mutmaßlichen Schützen und dessen Bruder führte. Demnach hat sich der Verlagserbe aus Blankenese hocherfreut über die Schüsse auf seinen Prozessgegner geäußert.

Verteidiger: „Nichts wert"

Seine Verteidiger betonen, ebenfalls in der „Zeit", dass die Aufnahmen zusammen geschnitten und „nichts wert" seien. Außerdem hätten die Brüder zuvor versucht, ihren Mandanten mit dem Mitschnitt zu erpressen.

Erfolgsverwöhnt: der junge Alexander Falk (Archivfoto). dpa Foto:

Falk, der vor knapp 20 Jahren als Star der New Economy galt und zu den 100 reichsten Deutschen zählte, wurde vor einem Jahr in Hamburg verhaftet und sitzt seitdem in Frankfurt in Untersuchungshaft. Grund: Das Oberlandesgericht Frankfurt nimmt Fluchtgefahr an, immerhin hat der Unternehmer einen Wohnsitz in Südafrika.

2008 wurde der Unternehmer nach einem Mammutprozess wegen gemeinschaftlichen versuchten Betrugs und Bilanzfälschung vom Landgericht Hamburg zu vier Jahren Haft verurteilt.